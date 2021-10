Santos x América-MG: Prováveis escalações e transmissão do duelo Confronto na Vila Belmiro é encarado como mais uma decisão pelo Peixe no Brasileirão

Santos e América-MG se enfrentam neste sábado (23), na Vila Belmiro, às 17 horas, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida do Peixe esgotou os 8.014 ingressos disponíveis para venda e o técnico Fábio Carille não escondeu o time que vai começar jogando.

Com Wagner Leonardo suspenso, o treinador alvinegro sairá do sistema com três zagueiros e apostará em três atacantes. Desta forma, a defesa terá Boza e Velázquez e o ataque será formado por Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli. Será a primeira vez que o camisa 99 iniciará uma partida como titular. Outro destaque será a volta de Pará para a lateral-direita.

Já o técnico Marquinhos Santos, que estreia no comando do Coelho, terá um importante desfalque. O atacante Berrío foi diagnosticada com uma inflamação na região da tíbia esquerda, próxima ao joelho, e foi vetado pelo Departamento Médico.

O duelo entre Santos e América-MG é um confronto direto na parte debaixo da tabela. Enquanto o Peixe ocupa a 15ª posição, com 29 pontos, o Coelho está na 13ª colocação, com 32 pontos.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X AMÉRICA-MG

Data e hora: 23 de outubro de 2021, às 17h00 (horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves (MS) e Márcia Bezerra (RO)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Como e onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!

SANTOS: João Paulo; Pará, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez; Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli; Técnico: Fábio Carille

Desfalques: Sandry, Jobson, Gabriel Pirani e Léo Baptistão (lesionados)

Athletico-PR: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Fabrício (Ribamar); Técnico: Marquinhos Santos







Desfalques: Eduardo (tratamento de um tumor ósseo) e Berrío (lesionado)

