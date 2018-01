Santos vence por 3 a 1, elimina Figueirense e vai às oitavas de final da Copa SP

O Santos segue vivo em busca do tetra da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste sábado, o time paulista ganhou do Figueirense por 3 a 1, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), e se classificou para as oitavas de final. Agora vai enfrentar o Atlético Paranaense, que mais cedo eliminou o Criciúma.

O jogo começou movimentado. O Santos criou a primeira oportunidade com Walison Madalena em chute cruzado para fora e o Figueirense respondeu na sequência, quando Sidney cobrou falta e quase surpreendeu o goleiro Renan Pastre, que foi buscar no ângulo.

Quando parecia que o primeiro tempo terminaria empatado, Sebastian recebeu cruzamento rasteiro, tirou o zagueiro no domínio e bateu na saída do goleiro, abrindo o placar para o time paulista aos 44 minutos.

Logo aos três minutos do segundo tempo, Wagner Leonardo subiu mais que todo mundo e deixou a classificação bem encaminhada para o Santos. Aos 21, Jhonatan colocou o Figueirense novamente na briga ao marcar em uma cobrança de pênalti.

Animado, o time catarinense se lançou ao ataque em busca do empate, mas deu adeus às chances de classificação quando Calabres acertou um bonito chute de fora da área e ampliou para o time paulista aos 44 minutos.

Além de Santos e Atlético Paranaense, outros quatro times também estão confirmados nas oitavas de final da Copa São Paulo. São eles: Cruzeiro, Desportiva Paraense-PA, Vitória e Londrina.