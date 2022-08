Santos vê falta de ‘palavra’ do Huracán e chega ao limite por Cristaldo

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 11:03 Compartilhe

O Santos esteve muito próximo de contratar o meia Franco Cristaldo, do Huracán. O Peixe se reuniu com a diretoria da equipe e conseguiu uma acordo para compra de 100% dos direitos econômicos, mas, quando o acordo foi passado para o papel, a equipe argentina fez novas exigências.

A principal pedida do Huracán foi um fundo de investimento para que antecipasse os valores, diferente do que havia sido combinado: o pagamento em duas parcelas. Além disso, o clube solicitou dois dias para analisar toda a transação financeira. O Peixe não aceitou.

Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, a atitude do Huracán irritou a diretoria santista, especialmente o presidente Andres Rueda. Além disso, o jogador e seu staff trabalhavam com a documentação para acelerar a negociação e tudo foi paralisado. Diante disso, há pouca chance da negociação acontecer.

A diretoria do Alvinegro entende que fez todo o possível pela contratação do meia, chegando ao seu limiete, e não deve mudar mais a proposta.

Com a mudanças nas negociações, o Peixe deve ir em busca de outro jogador. Recentemente, o Santos não conseguiu acordo com os laterais Mário Fernandes e Lucas Blondel. O Peixe abriu negociações com Ramiro, mas recuou. O nome mais próximo de ser contratado é o atacante Luan, do Corinthians.