Santos usa reservas em jogo que não vale nada na Sul-Americana e Ângelo dá adeus

Paulo Turra inicia sua jornada na beirada do gramado com a camisa do Santos, nesta quinta-feira, em jogo que não vale nada com o Blooming, na Vila Belmiro sem público. Às 19 horas, as equipes já eliminadas no Grupo E dão adeus à Copa Sul-Americana. O treinador vai utilizar uma escalação reserva e ainda não definiu se escalará Ângelo, que vai para a Inglaterra até o fim de semana para fechar negócio com o Chelsea.

Pedindo paciência à revoltada torcida após 10 jogos sem vitórias e prometendo resgatar o futebol da equipe, Turra promete uma estreia para valer no domingo, em visita ao Cuiabá, pelo Brasileirão. Para encarar os bolivianos nesta quinta-feira, ele usará a escalação alternativa para ver como pode ajustar seu time ideal.

Ângelo até trabalhou em parte do treino dos ‘titulares’ nesta quarta-feira e faria sua despedida contra o Blooming. Resta saber se a diretoria vai bancar sua escalação ou pedirá para Turra poupá-lo para evitar uma lesão que atrapalhe uma negociação avançada. A definição sairá em atividade na manhã desta quinta.

Diferentemente do que acontecia com Odair Hellmann, agora o Santos também treinará na data dos jogos. Turra quer mostrar serviço e utiliza o tempo que tem para encaixar sua filosofia no elenco.

Caso Ângelo não entre em campo, Lucas Braga, também em processo de saída, deve herdar a vaga. Do mais, Turra observará, sobretudo, peças às quais pode dar mais espaço para tornar o time melhor ofensivamente nesta necessidade de resgatar as vitórias.

Titular não faz muito tempo, Deivid Washington tenta mostrar suas qualidades ao novo chefe, assim como o boliviano Miguelito e o meia Lucas Barbosa. Todos sonham em ganhar mais tempo com o time principal e terão 90 minutos para apresentarem suas credenciais.

Já no meio-campo, o experiente Camanho e o jovem Sandry também querem usar o jogo com o Blooming para ganhar pontos com Turra. Apenas Dodi está firme entre os volantes e a dupla quer deixar dúvida na cabeça do treinador na briga por vaga com o uruguaio Rodrigo Fernández.

O Bolívar sabe que não deixará a lanterna do grupo mesmo vencendo o Santos. Mesmo assim, tentará desencantar na competição pelo simbólico prêmio de 100 mil dólares que a Conmebol paga para vitória na competição.

O brasileiro Rafinha e o meia Sinisterra estão machucados e Carlos Bustos tem somente três opções ofensivas: Cuellar, Menacho e Rodríguez. Apesar do trio poder jogar desde o início, é possível que o técnico deixe apenas um deles isolado na frente.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X BLOOMING

SANTOS – Vladimir; Cadu, Luiz Felipe, Alex e Kevyson; Camacho, Sandry e Lucas Barbosa; Ângelo (Lucas Braga), Miguelito e Deivid Washington. Técnico: Paulo Turra.

BLOOMING – Uraezaña; Latorre, Lacerda, Durán e Becerra; Figuera, Siles, Arismendi, Cuellar e Menacho; Rodríguez. Técnico: Carlos Bustos.

ÁRBITRO – Augusto Aragón (Equador).

HORÁRIO – 19 horas.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos.

