Santos usa duelo com a Inter de Limeira como ‘laboratório’ de olho nas quartas do Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/03/2024 - 8:00 Para compartilhar:

O compromisso ainda é pela fase de grupos, mas o planejamento já visa a etapa eliminatória do Campeonato Paulista que tem início na semana que vem. Classificado por antecipação, o Santos encerra a sua participação na primeira etapa do Estadual neste sábado, às 18 horas, diante da Inter Limeira.

Em um confronto onde pouca coisa está em jogo (tem remotas chances de superar a pontuação do Palmeiras), Fábio Carille vai aproveitar o duelo para fazer testes e, ao mesmo tempo, preservar algumas peças para as quartas de final.

O primeiro sinal foi dado pelo comandante em relação aos jogadores pendurados. Com dois amarelos, Diego Pituca e Aderlan correm risco de desfalcar a equipe. Assim, Carille vai deixar a dupla de fora para não correr riscos no duelo diante da Portuguesa, na outra fase.

Atletas em recuperação física, ou que estão desgastados pela sequência de jogos deste início de temporada, também estão tendo uma atenção especial por parte da comissão técnica.

Fora da equipe desde a terceira rodada, o meia Giuliano vai ter mais uns dias de descanso para voltar em suas condições ideais. Durante a semana, Carille observou atletas com menos minutagem em um jogo-treino já pensando em dar ritmo e rodar o elenco.

Com 22 pontos e líder isolado do Grupo A, a equipe apresentou uma oscilação após assegurar a vaga às quartas de final por antecipação. Diante desse cenário, Carille quer o time mais concentrado para retomar o embalo do início da fase de grupos.

“Achei o time muito disperso (contra o Red Bull Bragantino), com tomadas de decisões erradas. Mas tudo isso faz parte e temos que ter sabedoria em um momento desses. Que bom que essa queda aconteceu em um momento onde podemos nos recuperar. Este é um grupo novo, com dois meses de trabalho, e vai ser fundamental terminar bem essa fase de grupos do Campeonato Paulista”, afirmou o treinador.

Da equipe que vai a campo, Carille aposta em uma defesa com Hayner e Felipe Jonatan nas laterais. No miolo de área, Gil forma a zaga com Joaquim. João Paulo segue confirmado no gol.

No ataque, Fuchs e Morelos brigam por uma vaga para atuar ao lado de Guilherme. No meio-campo, Cazares e Otero vão ser os meias de criação com João Schmidt e Tomás Rincón na proteção à defesa.

Ciente de que o time precisa dar uma resposta, Carille tratou de tranquilizar a torcida após o revés diante do Bragantino. “Temos um time muito técnico e com jogadores inteligentes. O importante é ter tranquilidade para saber o que fazer em campo”, comentou.

Também classificada para as quartas de final do Paulistão, a Inter de Limeira já tem praticamente o time definido. O técnico Júnior Rocha deve promover a entrada de Albano no lugar de Andrew, machucado. Com 17 pontos, a equipe se garantiu como a segunda colocada do Grupo C do torneio.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X INTER DE LIMEIRA

SANTOS – João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Tomás Rincón (Nonato), Cazares e Otero; Guilherme e Furch (Morelos). Técnico: Fábio Carille.

INTER DE LIMEIRA – Zé Carlos; Felipe Albuquerque, Matheus Mancini, Maurício e Zé Mário; João Paulo, Emerson Santos , Gustavo Bochecha e Albano ; Juninho e Quirino. Técnico: Júnior Rocha.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO – 18h.





LOCAL – Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias