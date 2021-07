Santos tropeça no América-MG e segue sem vencer como visitante João Paulo e Carlos Alberto marcaram os gols do time mineiro, que venceu pela primeira vez como mandante na atual edição do Campeonato Brasileiro

O Santos não conseguiu quebrar o tabu neste sábado (3) e, ao perder por 2 a 0 para o América-MG, no estádio Independência, segue sem vencer fora de casa no Brasileirão 2021.

O gol que abriu o caminho da vitória foi marcado em um belo chute (ou cruzamento?) do lateral João Paulo, no início do segundo tempo, com uma leve colaboração do goleiro que é xará do rival.

E MAIS:

O segundo, já nos acréscimos, foi marcado por Carlos Alberto, que ganhou a corrida com Kaiky e fuzilou João Paulo.

O time ainda podia ter chegado ao empate no segundo tempo quando Madson foi derrubado na área, mas o árbitro e o VAR ignoraram a falta, constatada até pela equipe de transmissão do Premiere.

O Santos volta a campo na próxima terça-feira (6), na Vila Belmiro. O desafio será diante do Athletico-PR, às 19h30. Alison e John, que estão lesionados, dependem de reavaliação para voltarem à ficar à disposição do técnico Fernando Diniz.

Luan Peres, em negociação com o futebol francês, não deve mais atuar pelo clube. Kaio Jorge, que está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe, também está contundido, mas tem maiores chances de retornar ao comando de ataque.

O jogo

Mesmo desfalcado de Luan Peres, que negocia sua saída para a França, e de Kaio Jorge, que faz um trabalho de fortalecimento, o Santos começou o jogo mostrando que estava a fim de acabar com a série sem vitórias.

O time dirigido por Fernando Diniz manteve o bom posicionamento na defesa, e criou pelo menos cinco boas chances para abrir o placar antes dos 20 minutos, duas vezes com Felipe Jonathan, uma com Marinho e outras duas com Marcos Guilherme, mas parou na boa atuação do goleiro Matheus Cavichioli.

Depois de um começo elétrico, o time acabou diminuindo o ritmo e cedendo espaços perigosos para cruzamentos contra a área, sempre procurando pelo ex-vascaíno Ribamar. O goleiro João Paulo, no entanto, não chegou a ser incomodado e o resultado ficou no zero até a descida para os vestiários.

2º tempo

O Santos voltou sonolento para o segundo tempo, e foi castigado aos 10 minutos, com João Paulo acertando um belo chute (ou cruzamento?) e contando com a colaboração do goleiro João Paulo: 1 a 0. Fernando Diniz recebeu cartão amarelo por reclamar de uma possível falta sobre Marinho, na origem da jogada.

O treinador sacou Felipe Jonathan, que fazia um bom jogo, para a entrada de Sánchez, jogando Jean Mota para a lateral. Gabriel Pirani, o mais apagado em campo, permaneceu por mais um tempo, mas também acabou saindo, para a estreia de Moraes.

O Santos teve chances para empatar com Camacho, Moraes e Marinho, mas, assim como no primeiro tempo, parou nas mãos do bom goleiro mineiro.

Baixe o app do Lance! e tenha a tabela do BR-2021 nas mãos

O VAR ainda ignorou um pênalti em Madson e, em um contra-ataque, Carlos Alberto marcou o segundo e assegurou a primeira vitória do América-MG como mandante na competição.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 0 SANTOS

Data e hora: 3 de julho de 2021, às 19h (horário de Brasília)

Local: estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira

Cartões amarelos: Eduardo, Zé Ricardo, Ribamar, Vagner Mancini (América), Pará, Lucas Braga, Luiz Felipe, Fernando Diniz (Santos)

GOLS: João Paulo (América-MG), aos 10, e Carlos Alberto (América-MG), aos 49 minutos do segundo tempo

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Eduardo, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo (Ramon), Juninho Valoura e Marcelo Toscano; Felipe Azevedo (Alan Ruschel), Ribamar (Carlos Alberto) e Rodolfo (Giovani). Téc: Vagner Mancini

SANTOS: João Paulo; Pará (Madson), Luiz Felipe (Ângelo), Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani (Moraes); Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga. Téc: Fernando Diniz

E MAIS:

Veja também