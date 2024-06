Santos treina em Londrina e Carille começa a definir substituto para JP Chermont

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 19:21 Para compartilhar:

Após a derrota para o Botafogo-SP por 2 a 1, o Santos realizou o seu primeiro treino visando o duelo com o Novorizontino, marcado para esta sexta-feira, às 21h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille aproveitou a atividade, ainda em Londrina, para começar a definir o substituto do lateral JP Chermont, que se apresentou à seleção brasileira sub-20.

A equipe brasileira passará por um período de treinos, na Granja Comary, de olho no Sul-Americano da categoria que será realizado em janeiro de 2005, no Peru. Além de JP Chermont, outros dois jogadores do Santos foram convocados: o zagueiro Jair e o lateral-esquerdo Souza.

JP Chermont não será o único desfalque do Santos para o jogo com o Novorizontino. Carille também não contará com o goleiro João Paulo, fora após romper o tendão de Aquiles, e os atacantes Guilherme, Julio Furch e Pedrinho, todos lesionados e vetados pelo departamento médico.

Para o seu lugar, Hayner deve ser o escolhido, como ocorreu durante o duelo contra o Botafogo. No entanto, na ocasião, o jogador atuou mais aberto, como um ponta. A outra opção seria Aderlan, que também será testado nos próximos treinos da equipe santista.

Por outro lado, o volante João Schmidt treinou com bola e mostrou estar recuperado de um entorse no tornozelo direito. O retorno do jogador era esperado contra o próprio Botafogo, mas Carille resolveu preservar o atleta. A tendência é que retome a titularidade no lugar de Rincón.

Após sofrer a segunda derrota consecutiva na Série B e ser vaiado pelos torcedores presentes no estádio do Café, o Santos aparece com 15 pontos, ainda dentro do G-4.