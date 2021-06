Santos terá o mesmo time que venceu o Cianorte na terça-feira

O Santos enfrenta o Juventude, neste sábado (12), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe vem de três vitórias seguidas, contra Cianorte, duas vezes pela Copa do Brasil, e Ceará, na rodada passada do Brasileirão.

O atacante Lucas Braga, recuperado de lesão que o tirou dos últimos jogos da equipe, revezou nos treinamentos com Marcos Guilherme, mas ele seguirá fora do time. A ideia de Fernando Diniz é repetir a equipe que venceu o Cianorte na terça passada por 1 a 0, gol de Marcos Guilherme.

Desta forma, o Peixe deve ter a seguinte formação: John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marcos Guilherme, Kaio Jorge e Marinho.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também