Santos terá força máxima em Limeira para buscar a vaga e a ponta do Grupo

Embalado por boas vitórias sobre o Água Santa e o Noroeste, o Santos visitará a Inter de Limeira, neste domingo, às 18h30, no Estádio Major Levy Sobrinho, a fim de carimbar a classificação e confirmar a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista.

O triunfo do Red Bull Bragantino sobre o Mirassol, na quinta-feira, impediu que o time da Baixada entrasse em campo na última rodada com a vaga assegurada, mas a situação na tabela ainda é favorável. Basta um empate diante do lanterna na classificação geral do certame para que a equipe comandada por Pedro Caixinha avance às quartas de final – e a vitória para ficar em primeiro lugar.

O Santos lidera sua chave com 15 pontos, seguido do conjunto de Bragança Paulista, com 14, enquanto Guarani e Portuguesa, em posição mais complicada, somam 12 cada um e dependem, além da vitória, de uma combinação de resultados.

Apesar da ida às quartas de final estar encaminhada, Caixinha não quer saber de arriscar e levará a campo o que tem de melhor. Assim, nomes como Guilherme, Soteldo e o ídolo Neymar deverão figurar entre os 11 titulares em Limeira. No banco, o técnico ainda poderá contar com os reforços do meia Álvaro Barreal e do atacante Willian Bigode, recuperados de lesão.

“O Neymar já foi preservado no jogo. Ele se sente bem e quer jogar sempre”, comentou o comandante português após os 3 a 0 sobre o Noroeste. “Temos de ser sérios e não podemos permitir um tropeço neste momento. Se posso terminar com 18 pontos, não quero 15 ou 16, é importante ter um ciclo de vitórias. Dependemos de nós, mas não será um jogo fácil em Limeira.”

Apesar de o adversário não ter vencido uma partida sequer nas 11 rodadas iniciais do Paulista – acumula sete empates e quatro derrotas -, a preocupação de Caixinha faz total sentido. Afinal, o time do interior acredita que o triunfo na rodada derradeira possa evitar o rebaixamento à Série A2, embora precise torcer ainda para que Água Santa e Noroeste, também com sete pontos, não conquistem os três pontos em seus compromissos.

“Vamos fazer o nosso melhor para que a gente consiga essa vitória. Sabemos das dificuldades. Vamos enfrentar um grande time precisando vencer também. É complicado, mas não podemos desistir. Enquanto houver chance, vamos lutar”, comentou o técnico Márcio Fernandes, depois do fatídico empate por 2 a 2, sofrido nos acréscimos, diante do Água Santa.

Caso os santistas saiam de campo derrotados nesta 12ª rodada, eles terão de torcer por um tropeço do Red Bull Bragantino ou do Guarani, que enfrentam, respectivamente, Ponte Preta e Corinthians, ambos fora de casa.

FICHA TÉCNICA:

INTER DE LIMEIRA X SANTOS

INTER DE LIMEIRA – Igo Gabriel; Pablo Diogo, Mariano, Carlão e Tavares; Marlon, Ramon, Buchecha, Albano e Ruan Ribeiro; Ronie Carillo. Técnico: Márcio Fernandes.

SANTOS – João Paulo; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO – Vinicius Gonçalves Dias Araújo.

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).