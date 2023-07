Santos tenta superar fragilidade defensiva sob o comando de Turra para surpreender Fluminense

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 7:00 Compartilhe

O Santos enfrenta o Fluminense, às 16 horas de sábado, no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão, com a missão de corrigir frequentes falhas defensivas que têm custado caro. Sob o comando de Paulo Turra, contratado no final de junho para substituir Odair Hellmann, os santistas sofreram 12 gols em cinco partidas. A única ocasião em que não teve a rede balançada foi no empate sem gols com o Blooming, na despedida da Sul-Americana.

Depois do embate com o time boliviano, veio uma série com derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, vitória por 4 a 3 sobre o Goiás e goleada por 4 a 1 sofrida diante do rival São Paulo. Então, no final de semana passado, a equipe de Turra empatou por 2 a 2 com o líder Botafogo, na Vila, em partida com um contexto que escancarou mais uma vez a fragilidade. Os santistas venciam por 2 a 0, permitiram o empate nos minutos finais e por pouco não sofreram a virada.

O desempenho ruim da defesa tem impedido o Santos de mudar de patamar. Nos últimos 15 jogos, somou apenas uma vitória, contra o Goiás. Até por isso, ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, apenas três a mais que o Bahia, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Fluminense também não vive um bom momento, mas está mais acima na tabela, com 25 pontos, em sétimo lugar.

Assim como já ocorreu com o time carioca nesta temporada, o Santos tem sido protagonista de especulações sobre o ambiente de seu dia a dia, que não seria dos melhores desde a chegada de Turra, responsável pelo afastamento de Lucas Pires (agora emprestado ao Cadiz, da Espanha), Lucas Barbosa (emprestado ao Coritiba), Nathan, Soteldo, Daniel Ruiz e Ed Carlos. Questionado sobre o assunto após o jogo com o Botafogo, o treinador foi enfático ao rechaçar qualquer problema de relacionamento.

“Nosso ambiente é muito bom, mas muito bom mesmo. Juro pelo meu pai e pela minha mãe, que estão no céu. Nosso ambiente é muito bom e vai ficar melhor ainda a cada dia”, disse. “Os jogadores estão a cada dia aceitando cada vez mais nossa metodologia, se envolvendo nos processos, se interessando nos processos. E, com a chegada de colegas para dar ainda mais qualidade para eles, a gente está num bom caminho”, concluiu.

Um desses colegas que acabaram de chegar é o centroavante argentino Julio Furch, que está regularizado e pode estrear neste final de semana. Antes dele, chegaram o lateral-esquerdo Dodô e o volante Jean Lucas. A janela de transferências fecha na próxima quarta-feira e Turra espera mais reforços.

Diferentemente de Dodô e Jean Lucas, que estrearam já no time titular, Furch deve começar no banco. A tendência é que Turra mantenha a base utilizada contra os botafoguenses, com a possibilidade de ter Vladimir no gol, já que João Paulo é dúvida. Embora tenha viajado para o Rio, o goleiro titular teve uma inflamação no quadril e será reavaliado para saber se tem condições de jogo.

No Maracanã, o Santos vai encontrar um Fluminense que espera se recuperar no Brasileirão após dois jogos sem vencer, mas que também está prestes a disputar o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O time tricolor entra em campo às 19 horas de terça-feira para enfrentar o Argentino Juniors, no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires. Mesmo com o importante compromisso pela frente, o técnico Fernando Diniz não deve poupar.

A partida deve marcar a reestreia do zagueiro Marlon, que voltou ao clube sete anos após ir embora para a Europa e que não estreou antes porque teve de cumprir uma suspensão recebida enquanto defendia o Monza da Itália. Agora, está livre para jogar e deve entrar no time no lugar de Felipe Melo. O lateral-esquerdo Marcelo, poupado contra o Coritiba, também deve ir para o jogo.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SANTOS

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon e Marcelo; André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

SANTOS – Vladimir (João Paulo); João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra.

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

HORÁRIO – 16 horas.

LOCAL – Maracanã, no Rio.

