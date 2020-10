Santos tem valor penhorado por dívida com a Doyen Sports Por atraso em parcela de acordo, Peixe terá que pagar mais de R$ 85 milhões

O Santos teve R$ 85,3 milhões penhorados judicialmente pela empresa Doyen Sports, por conta do não pagamento da última parcela do acordo de 5 milhões deu euros (R$ 33 mi, no câmbio do dia) com entidade. A quantia havia vencido em setembro. Como a decisão foi tomada em primeira instância, cabe recurso.

A Justiça instituiu que o Peixe terá que depositar em juízo valores referentes a negociações, mecanismos de solidariedade e direitos de transmissão.

A informação foi publicada inicialmente pelo “UOL”.

O acordo entre o Alvinegro e a Doyen foi firmado pelo ex-presidente, Modesto Roma Júnior, que deixou o clube em 2017. A dívida de 15 milhões de euros foi dividida em três parcelas. No entanto, era prevista uma multa e 10 milhões de euros (R$ 66 mi) caso uma delas não fosse paga, como aconteceu e, com isso, a dívida original foi praticamente dobrada.

O valor da dívida já é computado no montante geral, que representa uma quantia superior a R$ 300 milhões, de acordo com a abertura de contas promovida pelo presidente em exercício, Orlando Rollo, na última quarta-feira (30).

