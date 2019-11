Santos tem boa chance de garantir vaga na Libertadores em clássico com São Paulo

Ao bater o Goiás por 3 a 0 neste último sábado, em Goiânia, o Santos chegou aos 64 pontos na terceira posição do Campeonato Brasileiro e, com isso, passou a ter chance de assegurar a sua classificação à Copa Libertadores já próximo final de semana, quando terá pela frente o São Paulo em clássico na Vila Belmiro, válido pela 33ª rodada da competição nacional.

O duelo com os são-paulinos será às 17 horas de sábado e, em seu estádio, o time santista poderá garantir matematicamente a sua vaga, na pior das hipóteses, no estágio classificatório para a fase de grupos do torneio continental.

Essa possibilidade se deve ao fato de que o Internacional, hoje primeiro clube fora da zona de classificação à Libertadores, em oitavo lugar, ter 46 pontos e poder chegar ao máximo de 67, caso vença os últimos sete confrontos de sua campanha. O primeiro deles será neste domingo, quando recebe o Fluminense às 16 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Isso significa dizer que, se o time colorado não ganhar do rival carioca, não terá mais como alcançar a pontuação que a equipe comandada por Jorge Sampaoli atingirá se derrotar os são-paulinos no próximo sábado.

E mesmo que o clube colorado venha a somar essa pontuação máxima de 67, o Santos tem enormes chances de ficar à frente da equipe gaúcha também porque já possui 19 vitórias, contra apenas 13 do time dirigido pelo técnico Zé Ricardo. Se ganhar os sete últimos confrontos de sua campanha, chegaria a 20, número de triunfos que a equipe santista também já poderá alcançar contra o São Paulo, sendo que as vitórias são o primeiro critério de desempate em caso de igualdade na pontuação.

Se eventualmente os clubes da Baixada Santista e o do Sul terminarem com a mesma pontuação e número igual de partidas vencidas, o saldo de gols, critério seguinte de desempate, também hoje é muito favorável ao time alvinegro (são 20 contabilizados pelo clube paulista e apenas quatro pelo gaúcho).

Vale lembrar que uma das seis derrotas sofridas pelo Santos neste Brasileirão ocorreu diante do São Paulo, no dia 10 de agosto, quando a equipe tricolor superou o rival por 3 a 2, no Morumbi, pela 14ª rodada. Será um incentivo extra, além da garantia da vaga na Libertadores, para os comandados de Sampaoli buscarem um triunfo na Vila Belmiro. No dia seguinte ao clássico, o Inter pegará o Corinthians, em São Paulo, em outro duelo desta 33ª jornada do torneio nacional.