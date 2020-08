Santos tem acordo com Jesualdo e comissão por multa; veja os detalhes Cerca de R$ 7,4 milhões, que envolve multa, direitos atrasados e corte de 70% do salário durante a pausa nos jogos, foram parcelados em 20 vezes

O Santos entrou em acordo com o técnico Jesualdo Ferreira e sua comissão técnica pela multa rescisória. Segundo apurou o LANCE!, Após demitir o grupo, o Peixe propôs parcelar em 20 vezes o total de cerca de R$ 7,4 milhões.

O valor envolve a multa, direitos atrasados e corte de 70% do salário durante a pausa nos jogos devido a pandemia causada pelo coronavírus.

Os portugueses aceitaram a oferta com a condição de adicionarem uma cláusula de segurança nos papeis. Caso o Santos não cumpra com os pagamentos nas datas acordadas, haverá uma multa de 15%.

Apesar da condução ruim que o clube teve com a demissão do grupo, os portugueses, em respeito a instituição, não quiseram piorar as coisas e facilitaram. Mas todos ficaram revoltados com o fato do presidente José Carlos Peres não ter comunicado presencialmente a saída.

