Santos solicita o retorno antecipado de Jhojan Julio para a LDU

O Santos comunicou a LDU, do Equador, que pretende devolver o meia-atacante Jhojan Julio antecipadamente. O jogador assinou com o Peixe até maio de 2023 e opção de compra definida, o que não deve acontecer. A intenção do Peixe é que o jogador retorne após o Campeonato Brasileiro. O time equatoriano ainda não respondeu se aceita a antecipação.

O jogador foi anunciado no final de março, estreou contra o Fluminense no Maracanã e recebeu elogios. Em seguida, marcou um dos gols da vitória santista contra a Universidad Católica, na Vila Belmiro. A lua de mel, porém, terminou aí.

O camisa 8 não conseguiu repetir o bom desempenho e começou a enfrentar críticas por parte dos torcedores. Em maio, Julio chegou a desativar suas redes sociais por conta dos ataques virtuais. Ele soma 20 jogos, um gol e apenas duas assistências.

Jhojan entrou em campo uma vez nos últimos 10 jogos. Já a última oportunidade em que o equatoriano jogou 90 minutos aconteceu no dia 15 de junho, com Fabián Bustos no comando santista.

Natural de Quito, no Equador, Jhojan tem 24 anos e foi revelado nas categorias de base da LDU, onde teve sua primeira oportunidade como profissional em 2016. Ele atuou durante toda a carreira na equipe de Quito e tornou-se uma das principais referências técnicas do clube nos últimos anos.

Com a camisa da LDU, Jhojan foi campeão do Campeonato Equatoriano, em 2018, e da Supertaça do Equador, em 2021. Nos últimos anos, inclusive, o equatoriano se destacou por boas atuações contra equipes brasileiras, balançando as redes contra Flamengo, Athletico-PR, São Paulo e o próprio Santos.

