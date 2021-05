Santos só perdeu para bolivianos na altitude e em apenas quatro jogos Último confronto entre Santos e The Strongest terminou empatado em 1 a 1, em 2017

O Santos enfrenta o The Strongest nesta terça-feira, às 19h15, em La Paz, na Bolívia, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Na Vila Belmiro, o Peixe goleou a equipe boliviana por 5 a 0 e precisa vencer fora de casa para consolidar a classificação.

Contudo, o duelo tem uma vantagem a mais para os bolivianos: a altitude. Apesar de ter um histórico massacrante contra equipes da Bolívia, as quatro derrotas para bolivianos aconteceram na altitude pela Taça Libertadores. Em 2005, o Peixe perdeu para o Bolívar por 4 a 3 em La Paz.

Em 2008 e duas vezes 2012 mais três derrotas pelo mesmo placar de 2 a 1 para San José, The Strongest e Bolívar. O último duelo na Bolívia, na altitude, aconteceu, justamente contra o adversário desta terça, com um empate em 1 a 1 em 2017. O Alvinegro precisa voltar a vencer na altitude para buscar uma vaga no mata-mata da competição.

Santos conta com o retrospecto positivo diante times da Bolívia. São 18 vitória, 1 empate e 4 derrotas nos 23 jogos disputados entre Copa Libertadores e amistosos. Inclusive, sete das oito maiores goleadas do Peixe na Libertadores foram sobre bolivianos. Além disso, o Alvinegro nunca perdeu para bolivianos em casa.

LISTA DE TODOS OS JOGOS (Dados do Acervo Santos FC):

26/06/1955 – The Strongest 0 x 4 Santos – Lima, Peru – Amistoso

18/02/1962 – Deportivo Municipal 3 x 4 Santos – La Paz – Libertadores

13/01/1971 – Seleção de Cochabamba 2 x 3 Santos – Cochabamba – Amistoso

16/01/1971 – Bolívar 0 x 4 Santos – La Paz – Amistoso

23/05/1971 – Oriente Petrolero 3 x 4 Santos – Santa Cruz de la Sierra – Amistoso

26/05/1971 – The Strongest 1 x 2 Santos – La Paz – Amistoso

23/06/1991 – Seleção da Bolívia 2 x 3 Santos – La Paz – Amistoso

05/02/2004 – Jorge Wilsterman 2 x 3 Santos – Cochabamba – Libertadores

16/02/2005 – Bolívar 4 x 3 Santos – La Paz – Libertadores

31/01/2007 – Blooming 0 x 1 Santos – Santa Cruz de la Sierra – Libertadores

19/03/2008 – San José 2 x 1 Santos – Oruro – Libertadores

15/02/2012 – The Strongest 2 x 1 Santos – La Paz – Libertadores

25/04/2012 – Bolívar 2 x 1 Santos – La Paz – Libertadores

17/05/2017 – The Strongest 1 x 1 Santos – La Paz – Libertadores

