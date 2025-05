Santos só empata com CRB na estreia de Cléber Xavier como técnico

Na estreia de Cléber Xavier como técnico, o Santos chegou a abrir o placar, mas cedeu o empate ao CRB e ficou no 1 a 1, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Ex-auxiliar de Tite e em sua primeira experiência como treinador principal, Cléber teve que lidar com inúmeros desfalques – incluindo Neymar, principal estrela do elenco – e viu sua equipe oscilar diante de um adversário bem organizado. O grande destaque ficou por conta do goleiro Gabriel Brazão, que salvou o time com defesas importantes durante todo o jogo e, nos acréscimos, ainda defendeu um pênalti que evitou uma derrota dentro de casa.

Com o resultado, a definição da vaga para as oitavas de final fica totalmente em aberto. O jogo de volta será no dia 22 de maio, uma quinta-feira, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Quem vencer, avança. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

A partida ocorreu em meio a um cenário de forte pressão nos bastidores. Nos últimos dias, o elenco foi alvo de protestos e chegou a enfrentar uma invasão de torcedores ao CT. O empate dentro de casa pode acirrar ainda mais os ânimos e trazer novos capítulos de turbulência nos bastidores, especialmente se a equipe não conseguir responder com resultados imediatos. Na saída do time, a torcida vaiou e chamou o time de “sem vergonha”.

Apesar de enfrentar um adversário da Série B, o Santos encontrou dificuldades no primeiro tempo diante do CRB e só foi para o intervalo em vantagem graças a dois protagonistas distintos: o goleiro Gabriel Brazão, com defesas decisivas, e Rollheiser, que marcou nos acréscimos o seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Até ali, o time alagoano havia construído as melhores chances e obrigou o time paulista a se segurar como pôde na Vila Belmiro.

Logo aos sete minutos, o CRB chegou com perigo em jogada bem trabalhada. Danielzinho encontrou Thiaguinho em velocidade, nas costas da defesa santista. O atacante ficou cara a cara com Brazão, que cresceu na frente do rival e conseguiu bloquear a finalização, mandando para escanteio. Na cobrança, a zaga afastou o perigo.

A pressão dos visitantes seguiu. Weverton teve liberdade pela direita e cruzou rasteiro para Breno Herculano, que se atirou na bola e finalizou de carrinho. Brazão apareceu de novo com uma defesa no reflexo, e ainda contou com a sorte: a bola rebateu em Herculano e saiu pela linha de fundo.

Mesmo acuado, o Santos começou a reagir. Gabriel Veron, titular sob o comando de Cleber Xavier, mostrou disposição e tentou jogadas individuais, assim como Guilherme, que buscava os cruzamentos e finalizações de média distância. O time alvinegro cresceu na reta final da etapa inicial e foi premiado nos acréscimos.

Aos 46, Guilherme cobrou escanteio para o meio da área, houve um desvio, e Rollheiser apareceu livre na segunda trave para finalizar de canhota. O goleiro Matheus Albino ainda tentou evitar, mas a bola já havia cruzado a linha.

No segundo tempo, o técnico Cléber Xavier optou por tirar Guilherme e colocar Deivid Washington, mas a mudança acabou diminuindo o ímpeto ofensivo do Santos. O CRB, que já rondava a área santista, aproveitou a queda de rendimento e chegou ao empate aos 12. Após erro na saída de bola, Gil tentou um passe longo e foi interceptado. Higor Meritão recuperou e acionou rapidamente Breno Herculano na entrada da área. O camisa 9 girou com rapidez e soltou uma pancada no canto esquerdo de Gabriel Brazão, sem chances para o goleiro.

O CRB seguiu apostando nas bolas longas e voltou a assustar. Em um lançamento da defesa para o ataque, Breno Herculano ganhou de Zé Ivaldo no alto, e a bola sobrou para David da Hora, que finalizou livre dentro da área. Gabriel Brazão apareceu novamente com grande defesa. Pouco depois, o mesmo Herculano dominou com liberdade, invadiu a área e finalizou cara a cara, parando mais uma vez no goleiro santista. No rebote, Vinícius arriscou de fora da área, e Brazão defendeu em dois tempos, mantendo o empate.

E ainda houve espaço para mais emoção nos acréscimos. Gil cometeu pênalti em Mikael, e o CRB teve a chance da virada. Na cobrança, David da Hora bateu firme, mas parou em Gabriel Brazão, que defendeu. Antes do fim, Escobar parou um contra-ataque, foi expulso, mas conseguiu garantir o empate – um alívio para o time santista em uma noite de muita pressão.

O Santos volta a campo para enfrentar o Grêmio neste domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Brasileirão. Já o CRB só joga na terça-feira, às 19h30, quando encara o Cuiabá, no Rei Pelé, em Maceió, pela Série B.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 1 X 1 CRB

SANTOS – Gabriel Brazão; Aderlan (Leo Godoy), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Rincón) e Rollheiser (Lucas Meirelles); Gabriel Veron (Mateus Xavier), Tiquinho Soares e Guilherme (Deivid Washington). Técnico: Cléber Xavier.

CRB – Matheus Albino; Weverton, Henri, Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê (Fernando Henrique) e Danielzinho (Lucas Kallyel); Thiaguinho (Vinícius Barata), Breno Herculano (Mikael) e Douglas Baggio (David da Hora). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS – Rollheiser, aos 46 minutos do primeiro tempo. Breno Herculano, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gil, Leo Godoy e Zé Ivaldo (Santos); Breno Herculano e Segovia (CRB).

CARTÃO VERMELHO – Escobar (Santos).

ÁRBITRO – Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA – R$ 555.007,50.

PÚBLICO – 10.350 torcedores.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP).