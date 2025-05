Santos só empata com Ceará e continua na zona de rebaixamento do Brasileiro

Mais de 35 mil torcedores compareceram ao Allianz Parque, nesta segunda-feira à noite, mas o Santos voltou a decepcionar, ao só empatar sem gols com o Ceará, em jogo que encerrou a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe santista foi a cinco pontos e permanece na 19ª e penúltima colocação, enquanto a equipe cearense foi aos 12 pontos, na sexta posição.

O jogo começou com os times buscando o ataque desde o início. O Ceará concentrou suas jogadas pela esquerda, com os cruzamentos de Matheus Bahia, que foram direcionados para Gelado pela direita, sempre com a companhia de Pedro Henrique.

Já o Santos respondeu sempre pela esquerda de seus ataque com Soteldo. O venezuelano buscou sempre Tiquinho Soares no centro da área cearense.

Apesar do bom ritmo da partida, os goleiros foram pouco exigidos. Gabriel Brazão fez sua primeira defesa importante em escanteio cobrado por Lucas Mugni. O Santos levou perigo à meta de Fernando Miguel, aos 25 minutos, mas Rollheiser mandou por cima do travessão. Aos 30, o argentino tentou de novo, desta vez de cabeça, mas errou o alvo de novo.

Depois de ver o Ceará ter domínio inicial da partida, o Santos passou a ter maia posse de bola e ficar mais tempo no campo de ataque, mas insistiu sem sucesso nas bolas alçadas na área. Apesar de não acertar um chute no gol cearense.

Ao final do primeiro tempo, o time do técnico Cléber Xavier foi para o vestiário aplaudido pelos mais de 30 mil torcedores, que reconheceram pelo menos o esforço dos jogadores.

Se a torcida santista teve pouco a festejar nos primeiros 45 minutos, ficou feliz no intervalo com a presença de Neymar, que ainda se recupera de lesão. O jogador foi homenageado no gramado do Allianz Parque uma placa comemorativa pelos 100 jogos na Vila Belmiro, completados contra o Atlético-MG.

A presença de Neymar pareceu entusiasmar o Santos, que voltou melhor para o tempo final e pressionou o Ceará. Mas Soteldo, o jogador mais habilidoso da equipe, preso pela ponta-esquerda, não encontrava um companheiros para concretizar as jogadas.

O Ceará só voltou a incomodar a zaga santista aos 17 minutos, com o artilheiro Pedro Raul, que bateu cruzado e quase acertou o canto esquerdo de Brazão. A resposta do Santos veio aos 25 minutos com Tiquinho Soares, que em um belo giro obrigou Fernando Miguel a fazer boa defesa.

O Santos seguiu no ataque, mas sem força. O ceará quase surpreendeu aos 41 minutos, quando Rômulo acertou forte chute na entrada da área, mas Brazão fez boa defesa.

Os últimos minutos foram marcados por desesperado do Santos em busca da vitória, enquanto o Ceará abusou dos contra-ataques. A torcida apoiou o Santos até o final, mas foi o Ceará que quase abriu o placar, aos 48 minutos, com Lelê.

Aos 50, após contra-ataque, Deivid Washington foi derrubado por William Machado, que recebeu o cartão vermelho. O VAR foi acionado. Cartão e falta foram anulados e o jogo terminou 0 a 0.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 0 X 0 CEARÁ

SANTOS – Gabriel Brazão; Aderlan (Leo Godoy), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón (Zé Rafael), Gabriel Bontempo (Deivid Washington) e Thaciano (Barreal); Rollheiser, Soteldo e Tiquinho Soares (Gabriel Veron). Técnico: Cléber Xavier.

CEARÁ – Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Fernando Sobral (Lourenço), Dieguinho, Lucas Mugni (Rômulo); Pedro Henrique (Bruno Tubarão), Galeano e Pedro Raul (Lelê). Técnico: Léo Condé.

CARTÕES AMARELOS – Rincón, Lucas Mugni e Fernando Sobral.

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA – R$ 2.806.052,90.

PÚBLICO – 35.240 torcedores.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).