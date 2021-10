Santos segura o Sport no Recife, empata e deixa o Z4 do Brasileirão Ponto somado na partida disputada na Arena Pernambuco neste domingo foi suficiente para recolocar o Juventude entre os quatro piores times da competição nacional

O Santos foi ao Recife neste domingo para tentar roubar ao menos um ponto do Sport, adversário direto na luta contra o rebaixamento e, desta forma, não passar mais uma noite dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. E conseguiu, com um empate por 0 a 0.

Depois de um início nervoso e com falhas defensivas, o time se acalmou e, mesmo com atuações apagadas de Marcos Guilherme, Sánchez e Marinho, acabou criando as melhores chances de gol. A bola, no entanto, mais uma vez não entrou, e o fantasma da queda segue assombrando o time da Vila Belmiro.

O Santos volta a campo pelo Campeonato Brasileiro para encarar o América-MG no próximo sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro. O jogo será mais um confronto direto contra o rebaixamento e, por conta disso, a diretoria já anunciou que manterá o preço único de R$ 40 para todos os setores do estádio. Ao todo, serão cerca de 8 mil ingressos disponíveis, e as vendas terão início nesta segunda-feira.

O jogo



O Sport começou o jogo martelando o Santos e tentando aproveitar os erros do sistema defensivo, principalmente de Wagner Palha, novamente muito nervoso. A primeira chance clara de gol, no entanto, foi do Peixe, com Raniel obrigando o goleiro Mailson a fazer boa defesa aos 11 minutos.

O Santos melhorou e passou a marcar mais presença no campo ofensivo, mas o baixo rendimento de Sánchez e Raniel, além da inoperância ofensiva de Marcos Guilherme na ala direita, atrapalharam a construção das jogadas. Lucas Braga, mesmo sem cacoete de ala, chegou a criar bons lances individuais pela esquerda, chegando até a acertar a trave de Mailson.

A equipe voltou para o segundo tempo desligada, e sofrendo com a pressão do Sport, principalmente nas jogadas aéreas. Jandrei, que ainda não havia sido testado, apareceu bem para evitar o gol em duas oportunidades.

Carille resolveu mexer por atacado, desmontou o esquema com três zagueiros e mandou a campo Madson, Felipe Jonatan e Tardelli nos lugares de Marcos Guilherme, Wagner Palha e Raniel.

As mexidas não surtiram o efeito necessário, e o time não incomodou mais o goleiro Mailson até o apito final do árbitro Anderson Daronco, a não ser em um chute fraco de Lucas Braga. Menos mal que o ponto conquistado levou o time aos 29, e novamente fora do Z4.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 0 SANTOS

Data e hora: 17 de outubro de 2021, às 20h30

Local: Arena Pernambuco, no Recife (PE)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Sánchez, Wagner Palha, Madson (Santos)







SPORT: Mailson; Ewerton, Thyere, Sabino e Sander; Marcão, Zé Welison e Gustavo Oliveira (Trellez); Luciano (Paulinho), Everaldo (Leandro Barcia) e Mikael; Técnico: Gustavo Florentín

SANTOS: Jandrei; Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Palha (Felipe Jonatan); Marcos Guilherme (Madson), Camacho, Vinícius Zanocelo, Carlos Sánchez (Luiz Henrique) e Lucas Braga; Marinho (Ângelo) e Raniel (Diego Tardelli) Técnico: Fábio Carille

