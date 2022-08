Santos se reúne com Huracán e fica otimista pela contratação de Cristaldo Peixe deve pagar cerca de R$ 20 milhões para ficar com o meia revelado pelo Boca Juniors







O Santos avançou pela contratação do meia argentino Franco Cristaldo, do Huracán. O Peixe se reuniu com a diretoria da equipe e conseguiu uma acordo para compra de 100% dos direitos econômicos. A informação do acerto foi divulgado inicialmente pelo UOL.

Recentemente, o presidente do Huracán, David Garzón, em entrevista para El Ojo del Huracán, confirmou que recusou três propostas do Santos pelo meia argentino Franco Cristaldo. Agora, a equipe aceitou um valor de entrada e o restante parcelado. O DIÁRIO DO PEIXE apurou que o Peixe já prepara a documentação.

Cristaldo foi revelado pelo Boca Juniors em 2014 , foi emprestado ao Elche e Rayo Vallecano, da Espanha. No futebol argentino, além do Boca, passou por Defensa y Justicia, San Martín e Central Córdoba antes de ser emprestado ao Huracán e, em seguida, vendido em definitivo.

Aos 25 anos, Franco Cristaldo tem 24 jogos na atual temporada, 7 gols marcados e 7 assistências. Ao todo, são 79% de acerto no passe e 57 passes decisivos. Em 2021, o Flamengo chegou a sondar a situação do jogador.

