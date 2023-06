Santos rescinde contrato e Maicon tem caminho livre para assinar com Vasco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 19:00 Compartilhe

O Santos informou nesta terça-feira que rescindiu o contrato com o zagueiro Maicon. A decisão foi tomada em comum acordo e abriu o caminho para o defensor assinar com o Vasco. Ele tinha vínculo com o clube paulista até o final desta temporada.

Maicon foi contratado pelo Santos em março de 2022 e chegou a ser peça importante do elenco, antes de sofrer com lesões e virar apenas a quarta opção do técnico Odair Hellmann. Foram 42 jogos com a camisa alvinegra, sendo apenas 14 nesta temporada.

Livre do vínculo com o Santos, Maicon é aguardado no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco, que já admitiu a busca por um zagueiro experiente, diferente do perfil do clube paulista. No Santos, a meta é buscar no mercado um jovem defensor.

FORÇA MÁXIMA

O Santos terá força máxima para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro. O treino desta terça contou com Soteldo, que esteve com a seleção da Venezuela durante a Data Fifa.

Com isso, o Santos deve enfrentar o Corinthians com: João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo.

Há quatro jogos sem vencer, o Santos ocupa apenas a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos. O Goiás, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem oito.

