Santos rescinde contrato de zagueiro Bauermann, envolvido em escândalo de apostas

O Santos anunciou, nesta quinta-feira (29), a rescisão do contrato do zagueiro Eduardo Bauermann, envolvido em um caso de manipulação de resultados da primeira e da segunda divisão que escandalizou o futebol brasileiro.

O zagueiro de 27 anos “assinou oficialmente sua rescisão contratual em comum acordo com o Santos Futebol Clube”, disse o ‘Peixe’ em nota em sua conta no Instagram.

Bauermann está sendo investigado na justiça comum pelo Ministério Público de Goiás, que descobriu em novembro passado uma organização criminosa dedicada à manipulação de jogos de futebol no Brasil.

A quadrilha teria “cooptado” jogadores de times da primeira divisão, como Santos, Red Bull Bragantino e Cuiabá, oferecendo-lhes dinheiro para receberem cartões amarelos, vermelhos ou para forçarem determinadas jogadas e resultados com o objetivo de lucrar com apostas online.

O jogador também foi suspenso por doze jogos pela justiça esportiva no início do mês, mas se salvou de ser banido do futebol, como aconteceu com outros atletas, porque não cumpriu o que foi combinado com os apostadores e devolveu o dinheiro.

O zagueiro se havia comprometido a levar um cartão vermelho e um amarelo em dois jogos contra Botafogo e Avaí no Brasileirão, em novembro de 2022, mas não cumpriu o combinado.

Bauermann não jogava desde o início de maio, quando o Santos o afastou e depois suspendeu seu contrato de forma “preventiva” devido a sua ligação com o escândalo.

“Gostaria de pedir desculpas primeiramente ao clube, e também aos meus companheiros e torcedores que, de alguma maneira, foram afetados pelas repercussões das denúncias”, disse ele em um vídeo de despedida postado na quarta-feira.

“Mesmo me arrependendo e não fazendo nada do que foi proposto para prejudicar minha equipe, fui muito prejudicado. Fui o maior prejudicado”, afirmou.

Bauermann chegou ao time paulista em janeiro de 2022 e seu vínculo empregatício terminaria no final de 2024. Segundo a imprensa local, ele seguirá carreira em um clube da Turquia.

O Ministério Público de Goiás estima que pelo menos 15 jogos foram fraudados, oito deles da primeira divisão do ano passado.

Até o momento, cerca de 25 pessoas foram denunciadas. Entre eles, 15 jogadores e dez apostadores ou financiadores.

