Santos renova contrato de goleiro Paulo Mazoti até dezembro de 2022

O Santos decidiu renovar nesta segunda-feira o contrato do goleiro Paulo Mazoti, que é reserva e ainda não disputou nenhum jogo pelo profissional. O vínculo do atleta, que está no clube há dez anos, se encerraria no fim deste ano e foi estendido até dezembro de 2022.

“Significa muita gratidão e um sonho sendo realizado. Estou aqui desde os 11 anos de idade, batalhando para chegar no profissional e consegui. Essa renovação é a continuação do meu sonho”, comemorou o goleiro, reserva de João Paulo e John.

Mazoti iniciou a temporada como quarta opção no elenco e ganhou espaço após a saída de Vladimir para o Avaí. O técnico Fernando Diniz chegou a alternar a titularidade da posição entre João Paulo e John, mas o primeiro retomou a titularidade com atuações indiscutíveis. John foi submetido a cirurgia recentemente. Com isso, Mazoti, no momento, briga pela posição de reserva imediato com Diógenes.

“Ao longo dos anos a gente vê que o Santos revela muitos jogadores e não apenas na linha, mas também no gol. Todos são excelentes profissionais. Não tem nem o que falar sobre o Arzul, um dos principais do país”, disse Mazoti, exaltando ao citar o experiente preparador de goleiros do clube. “Desde que cheguei no profissional vi que poderia aprender muito com eles. A minha evolução também vem muito da base, com grandes profissionais”.

Paulo Mazoti afirma estar preparado para quando o técnico Fernando Diniz precisar. A oportunidade pode surgir em breve, uma vez que João Paulo está pendurado no Brasileirão com dois amarelos. “Uma frase que sempre tive na minha mente. A oportunidade sempre aparece. Cabe a gente estar trabalhando e estar preparado para quando ela aparecer”.

A outra novidade do dia no Santos foi a chegada do venezuelano Matías Lacava. O jovem meia-atacante, de 18 anos, conheceu a Vila Belmiro e foi recepcionado pelo presidente Andrés Rueda e pelo vice-presidente, José Carlos de Oliveira. Ele deve se apresentar ao time sub-23 na terça-feira depois de ser anunciado como reforço pelo clube na semana passada.

Lacava é considerado uma das grandes promessas do futebol da Venezuela, e será o terceiro venezuelano a vestir a camisa santista. Breitner foi o primeiro, e Soteldo, o segundo. O último camisa 10 da equipe, inclusive, foi fundamental para o atleta optar pelo clube da Vila Belmiro.

“O Soteldo é um grande amigo meu. Falou muito bem do clube, e disse que aqui, todos são uma grande família. Mesmo que seja novo no time, te tratarão como da família”, disse o jogador, que veio por empréstimo do Puerto Cabello, da Venezuela, e tem passagens por categorias de base de clubes europeus como Benfica, Lazio e Barcelona.

