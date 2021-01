Santos renova com patrocinador antes da final da Libertadores Kicaldo vai ficar na manga do uniforme do Peixe até o final da temporada

O Santos anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato com a Kicaldo até dezembro de 2021. A empresa patrocina o clube desde 2019 e está estampada nas mangas das camisas dos atletas, além de propriedades em uniformes de treino, visibilidade no Centro de Treinamento e backdrops de entrevistas, presença nas redes sociais do clube e ações de hospitalidade e ativações em dias de jogos.

– A Kicaldo tem sido importante parceira do Clube, acompanhando de perto nosso dia a dia em bons e maus momentos. Em 2020 manteve seu patrocínio numa temporada atípica com meses sem partidas e retomada de jogos sem público. E agora para a temporada 2021, que se iniciará em março com o Campeonato Paulista, renova antecipadamente seu investimento e compromisso com o Santos FC – pontua Marcelo Frazão, executivo de marketing do Santos.

– A renovação é a consequência de uma ótima parceria entre a Kicaldo e o Santos FC, dentro e fora de campo. Estamos muito satisfeitos com a visibilidade que o clube proporciona, e tenho certeza que vamos alcançar bons resultados neste ano – diz Mauricio Bortolanza, Diretor de Novos Negócios da empresa, que é líder no mercado de feijão no Brasil.

Na semana passada, o Santos anunciou a renovação do contrato com a Philco. No final de 2020, já tinha renovado com a Tek Bond. O Peixe também anunciou nesta segunda o Game Fortnite será patrocinador master para a final da Taça Libertadores em um contrato de mais de R$ 1 milhão. O patrocínio pontual fechado para a decisão tem até a possibilidade de continuar no clube para o resto da temporada.

O Santos não tem uma marca no espaço principal do uniforme, de forma fixa, desde a saída da Caixa. E a busca continua. Os valores pedidos para um patrocinador máster giram na faixa dos R$ 10 milhões ano.

