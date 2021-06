Santos registra mais três reforços para as categorias de base Clube passa por novo processo de reestruturação nas suas categorias de base

O Santos registrou no BID (Boletim Informativo Diário) três reforços para as categorias de base do clube. Trata-se dos atletas João Pedro, de 17 anos, Rayann Carlos, de 16, e Cauã Santos, também de 16 anos.

Rayann Carlos é atacante e tem passagens pelo Verê, clube brasileiro de futebol da cidade de Verê, no estado do Paraná, fundado em 31 de julho de 2015. Também atacante, João Pedro tem passagens pelo Grêmio Esportivo Monte Aprazível, time do interior de São Paulo, além do clube José Bonifácio, de São Paulo.

Já Cauã está no Santos desde janeiro de 2020, mas não havia sido regularizado. O jogador começou como zagueiro, passou para lateral-direita e depois, por fim, para a posição que joga hoje, atacante. Com passagens pelas divisões de base da Portuguesa Santista, Palmeiras, Avaí e Vasco, Cauã tem como características o drible rápido e bom passe, além da finalização com efeito.

