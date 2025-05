Santos reforça trabalho ofensivo para tentar reagir no clássico com o Corinthians

Sem contar com Neymar e com sete gols marcados em oito partidas do Campeonato Brasileiro, média inferior a um por partida, o Santos reforçou o trabalho com seus meias e atacantes, nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé. O técnico Cléber Xavier ensaiou jogadas ofensivas em um dos campos visando a partida com o Corinthians, no domingo, às 16h, na Neo Química Arena.

Após retornar da Série B do Brasileiro, o time alvinegro precisa dar uma resposta imediata à sua torcida, já que não vence há quatro rodadas e ocupa a 19ª e penúltima posição no Campeonato Brasileiro. Nas duas últimas partidas – derrota para o Grêmio e empate com o Fortaleza -, a equipe da Baixada criou pouco e não conseguiu vazar as metas adversárias.

Reintegrado na quarta-feira, o atacante Julio Furch também participou da atividade e pode ser a novidade na lista de relacionados para o clássico. Já Neymar e Guilherme e João Schmidt se recuperam de lesões e estão fora de combate. Em transição física após sofrer outra lesão na coxa esquerda, o camisa 10 não apareceu no campo e fez um trabalho interno com os fisioterapeutas.

Cléber Xavier também orientou um trabalho defensivo na atividade desta quinta-feira, mas o setor estava bastante desfalcado. Além de João Schmidt, entregue ao departamento médico, Gil, Zé Ivaldo e Gabriel Bontempo ficaram fora do treinamento. O primeiro foi liberado para resolver problemas particulares, enquanto a dupla fez um trabalho separado de recuperação muscular – nenhum dos três preocupa para o jogo.

BOLADA PARA NEYMAR

O contrato de Neymar com o Santos renderá ao jogador, até 30 de junho, pelo menos R$ 105 milhões ao jogador entre direito de imagem e salários, de acordo com o portal UOL. O valor representa 25% do orçamento do clube alvinegro para toda a temporada.

Além do salário bruto mensal de R$ 4,1 milhões, registrado em carteira, o camisa 10 receberá US$ 15 milhões (cerca de R$ 85 milhões) até o fim de junho, independentemente da arrecadação do clube, referentes a projetos de marketing e direitos de imagem. Nos patrocínios firmados após a chegada do jogador, Neymar tem direito a um repasse de 75%, por meio d empresa NR Sports, enquanto o Santos fica com 25%.

Nem o Santos nem o jogador se pronunciaram após o vazamento do acordo, que inclui ainda financiamento de voo e hospedagem para convidados do atleta em viagens e três camarotes da Vila Belmiro.

Neymar foi contratado no fim de janeiro pelo Santos e ajudou o clube a alcançar as semifinais do Campeonato Paulista, mas tem jogado pouco em decorrência das lesões na coxa esquerda. Sem contar com seu principal jogador, o clube ocupa a penúltima posição na tabela do Campeonato Brasileiro.