Santos recebe São Bernardo no embalo da torcida e de olho na liderança geral do Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/02/2024 - 6:00 Para compartilhar:

Assim como a torcida manifestou interesse na procura por ingressos para lotar o MorumBis, o Santos entra em campo neste domingo, às 11 horas, com a mesma disposição para encarar o São Bernardo no estádio são-paulino, atrás de uma vitória que mantenha o time na liderança geral desta fase de classificação. O triunfo diante da equipe do ABC ganha importância porque, se o time de Fábio Carille terminar a etapa de grupos do Campeonato Paulista no primeiro posto, vai ter a vantagem de jogar a segunda partida das fases de mata-mata sempre como mandante.

Com todos os ingressos vendidos, a torcida ainda esgotou um lote de carga extra de bilhetes. Após nova negociação, o São Paulo liberou novas remessas de entradas na sexta-feira à noite e também durante o sábado. Essa atmosfera serviu para contagiar os atletas. O volante Diego Pituca falou sobre a confiança que os torcedores vêm depositando na equipe.

“Ver os torcedores esgotando os ingressos em poucas horas é uma motivação para conquistarmos a vitória. O primeiro passo, que era a classificação, nós já conseguimos. Vamos atrás agora do primeiro lugar geral para decidirmos os jogos de mata-mata dentro de casa”, afirmou o treinador.

A semana livre para treinamentos também foi comemorada pelo jogador. Com mais tempo para trabalhar, a comissão técnica teve prazo maior para fazer ajustes na equipe e também recuperar atletas que estavam no departamento médico.

“Tem sido uma semana boa de trabalho e esperamos mostrar isso no domingo. Esse período só de treinos é útil porque podemos fazer os ajustes, melhorar todos os aspectos nos treinamentos, e ainda recuperar jogadores”, comentou Pituca.

O maior exemplo é o meia Giuliano. Fora da equipe desde a terceira rodada por causa de uma lesão na panturrilha, o meia trabalhou com o grupo e deve ter presença assegurada diante do São Bernardo.

Para o duelo deste domingo, no entanto, Carille ainda não terá força máxima. Cazares vem cumprindo etapas da transição física após se recuperar de dores no tornozelo direito. O outro desfalque é na defesa. O lateral-direito Hayner fica fora para cumprir suspensão.

Nem mesmo o fato de vir de derrota em casa, para o Novorizontino, abala o bom momento da equipe. Líder do Grupo A com 19 pontos, o Santos ostenta um aproveitamento de 70%, número considerado bom para o elenco. “Conseguir ajustar o time ganhando, é muito bom, O desafio é manter o ritmo”, disse o jogador.

Também cumprindo uma boa campanha no Paulistão, o São Bernardo tem do que se orgulhar até aqui no torneio. A equipe possui os mesmos 15 pontos do Novorizontino no Grupo D e está na briga pela classificação à fase de mata-matas.

O técnico Márcio Zanardi não quis adiantar o time que vai a campo, mas deve manter a base da equipe que derrotou o Santo André na última rodada para enfrentar o Santos no estádio são-paulino.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X SÃO BERNARDO

SANTOS – João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano e Otero; Guilherme e William (Furch). Técnico: Fábio Carille.

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Vítor Ricardo, Hélder, Raphael Forster e Davi Gabriel; Rodrigo Souza, Romisson e Lucas Lima; Lucas Tocantins, Matheus Régis e Kayle. Técnico: Márcio Zanardi.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO – 11 horas.

LOCAL – Estádio MorumBis, em São Paulo (SP).





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias