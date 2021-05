Santos recebe o Sport neste sábado pelo Brasileiro Sub-17 Peixe foi goleado pelo Athletico-PR na estreia e busca a primeira vitória na competição

O Santos recebe o Sport neste sábado, às 15 horas, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida terá transmissão pelo MyCujoo e arbitragem responsável por José Guilherme Almeida E Souza. O Peixe estreou com derrota por 4 a 0 para o Athletico-PR na estreia da competição.

Ao contrário da equipe santista, o Sport vêm de vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0 jogando em casa. O Alvinegro precisa da vitória para pontuar e subir na tabela. Com a derrota por goleada na primeira rodada, o Santos ocupa a décima colocação da tabela do grupo B no campeonato.

O atacante Alison Matheus e o meia Matheus Lima são as principais apostas do Alvinegro no Brasileirão Sub-17. O atacante Felipe Laurindo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo e é desfalque para a temporada do Santos Sub-17. Ele havia assinado seu primeiro contrato profissional com o clube no último mês e era expectativa na competição.

A competição foi adiada diversas vezes devido ao agravamento da pandemia no país, os treinos das categorias de base do Santos chegaram a ser paralisados. O Peixe está no grupo B ao lado de Athletico-PR, Atlético-MG, Chapecoense, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Sport e Vasco. O Fluminense é o atual campeão brasileiro sub-17.

Na primeira fase as equipes são separadas em dois grupos de dez, os clubes de cada grupo se enfrentam entre si em turno único de nove rodadas. Os quatro melhores colocados de cada chave avançam para as quartas de final, que serão disputadas em jogos de ida e volta, assim como nas semifinais e a grande final.

Na última edição do Brasileiro sub-17, o Santos terminou na sexta colocação do grupo B, com nove pontos ganhos. Foram duas vitórias, três empates e quatro derrotas na competição, com nove gols marcados e 12 gols sofridos.

