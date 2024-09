Santos recebe América-MG após duelo polêmico do Fair Play e busca vingança e folga na tabela

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/09/2024 - 8:00 Para compartilhar:

O Santos entra em campo neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, disposto a mudar o histórico recente diante do América-MG, time que ganhou fama de carrasco nos últimos encontros com a equipe paulista. Além disso, o jogo, válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tem um sabor de vingança. No primeiro turno, a derrota por 2 a 1 para os mineiros ficou marcada pela polêmica da falta de Fair Play – o atacante Renato Marques aproveitou uma séria lesão do goleiro João Paulo para roubar a bola e estufar as redes santistas.

Embora a classificação atual aponte o Santos em uma condição melhor que a do adversário deste domingo (43 a 38 na tabela), a equipe mineira tem sido uma ‘pedra no sapato’. Nos últimos dez encontros, foram sete vitórias do América e apenas três triunfos do time santista.

Além disso, o encontro do final de semana remete ao duelo do turno. A partida marcou a grave lesão de João Paulo (que rompeu o tendão de Aquiles) e iniciou ainda uma série de quatro derrotas seguidas na competição. Fora da equipe desde maio (teve de ser submetido à cirurgia), o goleiro comentou sobre o duelo deste domingo e estabeleceu uma data para retornar aos campos.

“Venho trabalhando em dois períodos e estou numa fase avançada de recuperação. Agora é um trabalho de fortalecimento para entrar na transição e ser liberado para o campo. Acredito que esse processo leva uns dois meses. Sobre o jogo, o mais importante é conquistar os três pontos”, afirmou João Paulo que desde então vem sendo substituído por Gabriel Brazão.

Diante de um rival acostumado a ‘aprontar’ com o Santos, o técnico Fábio Carille aproveitou a semana livre para fazer ajustes no time que, apesar de vir de vitória sobre o Brusque na última rodada, está longe de exibir um futebol convincente.

Em meio a uma semana de apresentações oficiais de reforços, o técnico Fábio Carille fez um esboço da equipe que deve ser a titular no domingo. A principal novidade é o retorno de JP Chermont à lateral-direita após desfalcar a equipe no triunfo sobre o Brusque. Mas é no setor ofensivo que o comandante ainda tem indefinições.

Recém-contratado, Laquintana teve uma aparição sem destaque na última partida. Assim, ele disputa uma vaga na frente com Otero. No meio-campo, Carille conta com a experiência de Giuliano na criação e deixa a marcação para João Schmidt e Diego Pituca.

Apresentado nesta semana, o zagueiro Luan Peres chegou e já se colocou à disposição para entrar em campo. Com pouco tempo para se entrosar com os companheiros, existe a possibilidade de ele ser relacionado para ser opção no decorrer da partida. “Conversei com o professor e estou à disposição. Vinha fazendo os treinos de pré-temporada e estou me sentindo bem, que é o mais importante”, comentou Luan em sua apresentação.

No América, Lisca trabalha para quebrar um jejum de quatro meses sem vitória fora de casa. A definição da equipe para o confronto com o Santos fica para o sábado, quando o treinador vai fazer os últimos ajustes para definir o time titular.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X AMÉRICA-MG

SANTOS – Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Laquintana), Guilherme e Wendel Silva Técnico: Fábio Carille.

AMÉRICA-MG – Elias; Daniel Borges, Éder, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Felipe Amaral; Adyson, Gustavinho e Matheus Davó. Técnico: Lisca.

ÁRBITRO – Arthur Gomes Rabelo (ES).

HORÁRIO – 16 horas.

LOCAL – Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).