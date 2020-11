Santos promete precisão contra o Bahia para voltar à briga pelo G-4

O Santos entra em campo neste domingo em busca de reabilitação. Às 18h15, na Vila Belmiro, diante do Bahia, a missão é melhorar o aproveitamento nas chances criadas para apagar a má impressão após dois tropeços seguidos. Com o retorno de Kaio Jorge, ganhar do Bahia é questão de honra para o time voltar à briga pelo G-4.

Foi uma semana ruim para o Santos. Derrota em confronto direto para o Fluminense, por 3 a 1, e empate em casa na ida da Copa do Brasil, com o Ceará, por 0 a 0. Cuca havia trabalhado com metas de entrar no G-4 no Rio e abrir vantagem na Vila para a partida de volta. O time não cumpriu nenhuma das duas.

Indignado com o alto número de chances de gol que o Santos vem desperdiçando ultimamente, Cuca mais uma vez cobra capricho. Ele sabe que não serão tantas oportunidades criadas toda vez e que as falhas podem custar caro, como ocorreu diante do Ceará.

Mais entrosado com o time titular, Kaio Jorge retorna da seleção sub-20 para deixar o ataque mais forte. Cuca já adiantou não ter como poupar titulares e usará força máxima para tentar subir para a faixa de classificação à Copa Libertadores. O Santos soma 27 pontos e tem de ganhar do time baiano.

Durante a semana, o atacante Marinho bateu boca com torcedores pelas redes sociais. Ficou indignado com reclamações e questionamento sobre alguns jogadores. Está “mordido” e querendo mostrar que são injustos os questionamentos.

Com 11 gols no Brasileirão, o atacante espera seguir deixando sua marca para recolocar o Santos no trilho das vitórias e amenizar as críticas. Nada de amargar novo tropeço na Vila Belmiro, onde o time foi batido pelo Atlético-GO e empatou com o Ceará recentemente.

Cuca não deve contar com a volta do lateral Pará, machucado, e perdeu Lucas Peres, suspenso. Recém-chegado, Laércio seria o substituto natural. Entretanto, o técnico pode usar Luiz Felipe para dar ritmo de jogo ao defensor, que substituirá Lucas Veríssimo na Copa do Brasil.

Cuca gostou do esquema com Jobson e Jean Mota atuando mais avançados no meio e deve repetir a dose. Diego Pituca ficaria “sozinho” na marcação. O Santos criou bastante desta maneira no primeiro tempo contra o Ceará, enquanto tinha 11 jogadores em campo, e vai insistir no esquema.

Veja também