Santos pode perder mais uma promessa da base de graça Zagueiro Derick tem contrato apenas até setembro e interessa a clubes da Europa

O Santos não terá o zagueiro Lucas Veríssimo (negociado com o Benfica) a partir de fevereiro, Laércio e Luiz Felipe não convencem os torcedores e o Peixe pode perder um dos primeiros zagueiros na linha de sucessão das categorias de base: Derick.

O jogador, de apenas 18 anos, já estreou no profissional em 2020 (na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG), tem diversas passagens por seleções de base e seu contrato termina no dia 31 de setembro deste ano. Ou seja, em abril ele já poderá assinar um pré-contrato.

No final do ano passado, o então gerente das categorias de base, Jorge Andrade, chegou a conversar com os empresários do jogador (que são os mesmos que cuidam da carreira do atacante Rodrygo), mas pediu para esperar o final do processo eleitoral do clube por não ter certeza da sua permanência. As duas partes ficaram de conversar no começo deste ano.

O Santos promoveu Jorge Andrade ao profissional ainda em 2020 e, após a vitória de Andrés Rueda nas eleições, demitiu o Coronel Edson Pimenta, responsável pelas categorias de base. Ainda não houve conversas com os representantes do jogador neste ano.

A intenção do zagueiro é permanecer no Peixe, mas seus representantes já foram procurados para clubes do exterior. Eles esperam um novo contato da diretoria do Santos antes de abrirem as conversas com os interessados.

Nos últimos anos, o Santos perdeu alguns zagueiros formados no clube de graça, casos de Robson Bambu, Matheus Guedes e Gustavo Henrique. No caso do primeiro, que se transferiu para o Athletico-PR, o Peixe ainda conseguiu uma indenização após processo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

