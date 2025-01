Santos perde pela 1ª vez para o Velo Clube e pode fechar rodada fora da zona de classificação

O objetivo do Santos contra o Velo Clube era conseguir “resposta imediata” no Campeonato Paulista após a derrota para o Palmeiras na Vila Belmiro com um gol nos acréscimos, mas o time do técnico Pedro Caixinha acabou derrotado por 2 a 1 neste sábado pelo time de Rio Claro. Com o tropeço, o Santos pode terminar a quarta rodada fora da zona de classificação para as quartas de final no Grupo B.

Campeão da Série A2 de 2024, o Velo Clube somou seus primeiros pontos no Paulista e continua na lanterna do Grupo D, mas conquistou sua primeira vitória na história contra o Santos após cinco derrotas. O tropeço deve aumentar a pressão da torcida em cima do Santos. Algumas vaias já foram ouvidas durante o clássico na Vila e provocaram a afirmação de “resposta imediata” por parte de Caixinha antes do jogo deste sábado.

O primeiro tempo no estádio Benitão, em Rio Claro, foi truncado, com poucas chances de gol. O Velo Clube buscava barrar o ataque santista, que tinha mais volume de jogo, com faltas. E foi justamente na cobrança de uma destas infrações que o Santos conseguiu sua melhor chance. Aos 14 minutos, o atacante Luca Meirelles, de 17 anos, cobrou uma falta do lado direito e acertou a junção da trave e do travessão do goleiro Dalton.

Em umas das poucas vezes em que o time do interior chegou ao ataque também acertou a trave. Aos 35 minutos, Léo Campos cruzou pela esquerda e Léo Baiano subiu e, de cabeça, mandou na trave esquerda de Gabriel Brazão.

Para o segundo tempo, tanto Guilherme Alves, técnico do Velo Clube, como Pedro Caixinha mexeram na equipe. Itambé entrou no lugar do pendurado Gabriel Mancha na equipe do interior, e Guilherme substituiu Patrick no Santos.

O time da casa voltou com mais intensidade e aos 2 minutos já havia exigido duas boas defesas de Gabriel Brazão em cabeçadas de Daniel Amorim. O Velo Clube chegou ao gol quatro minutos depois novamente com Daniel Amorim. Após cobrança de escanteio, a bola foi disputada na pequena área e ao tentar afastá-la, com um chutão, Luca Meirelles acabou acertando Daniel Amorim. A bola bateu no atacante do Velo Clube e entrou.

Atrás no placar, Caixinha promoveu três alterações Leo Godoy, Tiquinho Soares e Diego Pituca. Ex-jogador do Botafogo, o centroavante Tiquinho Soares foi anunciado nesta sexta-feira, fez sua estreia no Santos e teve uma chance aos 26 minutos, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

O Velo Clube chegou ao segundo gol após nova jogada de bola parada. Sillas levantou a bola a partir da intermediária e Daniel Amorim apareceu livre para cabecear e marcar seu segundo gol. O Santos conseguiu marcar após uma falha feia do goleiro Dalton. Ele foi tentar cortar uma cruzamento, mas largou a bola no pé de Leo Godoy, que marcou com facilidade aos 44 minutos. Nos acréscimos, o Santos foi para o ataque, mas não conseguiu empatar.

O Santos agora busca a reabilitação na quarta-feira contra o São Bernardo no ABC. O Velo Clube joga na terça-feira contra o Novorizontino no estádio do rival.

FICHA TÉCNICA:

VELO CLUBE 2 X 1 SANTOS

VELO CLUBE – Dalton; Yuri Ferraz, Rafael Ribeiro (Julio Vaz), Gabriel Mancha (Itambé) e Marcelo; Pedro Favela, Léo Baiano, Felipinho (Carlos Manuel) e Léo Campos (Rennan Siqueira); Jefferson Nem (Sillas) e Daniel Amorim. Técnico: Guilherme Alves.

SANTOS – Gabriel Brazão; JP Chermon, Luisão, Luan Peres e Souza (Escobar); Tomás Rincón, João Schmidt (Leo Godoy), Patrick (Guilherme) e Miguelito (Tiquinho Soares); Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Luca Meirelles. Técnico: Pedro Caixinha.

GOL – Daniel Amorim, aos 6 minutos do primeiro tempo e aos 38 minutos do segundo tempo. Leo Godoy, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Mancha, Léo Baiano e Dalton (Velo Clube).

ÁRBITRO – Edna Alves Batista (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro (SP).