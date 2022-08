Santos perde para o Grêmio e é eliminado no Brasileiro Sub-20

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 19:28 Compartilhe

O Santos deu adeus ao Campeonato Brasileiro Sub-20 ainda na primeira fase. Na tarde deste domingo, o Peixe perdeu para o Grêmio por 3 a 2 no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS) e não conseguiu vaga nas quartas de final da competição. Os gols do Peixe foram marcados por Deivid e Fernandinho.

Com o resultado, o Peixe terminou a primeira fase na quinta colocação do grupo, com 13 pontos ganhos. O Internacional venceu o Fluminense e ficou com a última vaga, com 15 pontos. O Peixe teve quatro vitórias, um empate e quatro derrotas, marcou 15 gols e sofreu 10.

Agora, o Peixe se concentra no Campeonato Paulista da categoria. Na próxima quarta-feira, a equipe comandada por Orlando Ribeiro recebe o São José, no CT Rei Pelé, na última rodada da segunda fase.

Confira abaixo os resultados do Santos no Brasileiro Sub-20:

Santos 2 x 0 Chapecoense – Vitor Michell (2)

Vasco 2 x 0 Santos

Santos 1 x 1 Red Bull Bragantino – Weslley Patati

Santos 3 x 0 Internacional – Renyer (2) e Derick

Atlético-GO 0 x 2 Santos – Matheus Nunes e Kaio Henrique

Santos 3 x 0 Fluminense – Kaio Henrique, Deivid e Fernandinho

Corinthians 1 x 0 Santos

Santos 2 x 3 Athletico-PR – Miguelito (2)

Grêmio 3 x 2 Santos – Deivid e Fernandinho

