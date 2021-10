Santos perde para o América-MG na Vila e se complica no Brasileirão Peixe tem o meia Jean Mota expulso dois minutos após entrar em campo e perde para o América-MG por 2 a 0 na Vila Belmiro. Santos pode voltar para a zona de rebaixamento

Mesmo com apoio da torcida, o Santos perdeu para o América-MG por 2 a 0 na tarde deste sábado, na Vila Belmiro, e pode voltar para a zona de rebaixamento ainda na rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro. Ademir, de pênalti, e Alê fizeram os gols do time mineiro. Jean Mota foi expulso dois minutos depois de entrar em campo no lance que originou o primeiro gol.

O Peixe está na 16ª colocação, com 29 pontos ganhos. Se o Grêmio vencer o Atlético-GO na segunda, fora de casa, o Bahia empatar com a Chapecoense em casa ou o Sport ganhar do Palmeiras no Allianz, segunda, o time volta para a zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, quarta-feira, o Santos recebe o Fluminense, na Vila Belmiro.

O jogo

A primeira impressão do jogo deste sábado já foi assustadora para a torcida do Santos. Logo aos cinco minutos, o goleiro João Paulo saiu jogando errado, mas se redimiu ao salvar o Peixe em chute de Juninho.

O Santos, aos poucos, melhorou, mas não conseguiu infiltrar na defesa do América. As chances da equipe foram em chutes de fora da área, com Marinho, aos 17 e aos 29 minutos, e de Diego Tardelli, aos 38 minutos.

O jogo mudou aos 44 minutos. Camacho sentiu uma lesão muscular e foi substituído por Jean Mota. Dois minutos depois, após escanteio para o Santos, o goleiro Matheus Cavichioli deu um chutão para a frente, Ademir ganhou de Jean Mota, que fez falta no limite da área. O árbitro Marcelo de Lima Henrique deu pênalti e o próprio Ademir cobrou com tranquilidade para fazer 1 a 0.

A situação se agravou para o Santos logo com um minuto do segundo tempo. Após cobrança de escanteio da direita, João Paulo afastou mal, Tardelli não conseguir tirar o perigo de perto da área do Peixe e, em novo cruzamento, João Paulo falhou novamente e a bola sobrou para Alê empurrar para o gol.

Com a vantagem no placar e no número de jogadores, o América-MG passou a administrar o resultado enquanto o Santos tentava de forma desordenada diminuiu o marcador. O Peixe reclamou de pênalti em Madson aos nove minutos, não marcado, e teve uma chance em chute de fora da área de Lucas Braga, aos 29 minutos, que parou em defesa do goleiro Matheus Cavichiolli.

Nos minutos finais, o goleiro do América-MG apareceu bem novamente e fez boa defesa em chute de Marcos Guilherme de dentro da área.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 2 AMÉRICA-MG

Data e hora: 23 de outubro de 2021, às 17h00 (horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves (MS) e Márcia Bezerra (RO)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)







Gols: Ademir, 48’/1ºT (0-1), Alê, 1’/2ºT (0-2)

Cartões amarelos: Camacho (SAN) e Juninho e Marlon (AME)

Cartões vermelhos: Jean Mota (SAN)

Público: 6921 torcedores

Renda R$ 131.080,00

SANTOS: João Paulo; Pará (Madson, no intervalo), Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Felipe Jonatan; Camacho (Jean Mota, aos 44’/2ºT), Vinícius Zanocelo (Moraes, aos 37’/2ºT) e Carlos Sánchez (Marcos Guilherme, no intervalo); Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli (Ângelo, aos 19’/2ºT); Técnico: Fábio Carille

Athletico-PR: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon (João Paulo, aos 17’/2ºT); Lucas Kal, Juninho (Juninho Valoura, aos 25’/2ºT) e Alê; Ademir, Felipe Azevedo (Zárate, aos 16’/2ºT) e Rodolfo (Geovane, aos 25’/2ºT); Técnico: Marquinhos Santos

