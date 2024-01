Santos passa fácil pelo Água Santa, avança em 1º na Copinha e encara São Bernardo na 2ª fase

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/01/2024 - 23:52 Para compartilhar:

Tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos tenta quebrar um tabu de nove anos sem vencer o torneio. O time da Baixada Santista avançou à segunda fase da competição ao derrotar o Água Santa por 3 a 0 nesta quarta-feira, pela terceira rodada. Com isso, avançou com 100% de aproveitamento e agora enfrentará o EC. São Bernardo, vice-líder do Grupo 25. Por sua vez, o time de Diadema terá pela frente o Juventude, que terminou na liderança de sua chave, também com 100%.

O Santos não deixou o Água Santa respirar e abriu o placar logo no minuto inicial. Miguelito recuperou a bola e acionou Hyan. O atacante bateu chapado para superar o goleiro Matheus. O time praiano poderia ter ido para o intervalo com um placar elástico, mas desperdiçou grandes oportunidades de gol.

Mesmo assim, foi com 2 a 0 a seu favor. Aos 34, em uma bela jogada de contra-ataque. Bontempo apareceu dentro da pequena área e deu assistência primorosa para Enzo Monteiro, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

O segundo tempo foi mais aberto, com ambas as equipes criando boas oportunidades. O Água Santa ameaçou, mas foi o Santos que conseguiu marcar o terceiro. Aos 24 minutos, Hyan ficou com a bola e chutou rasteiro. O goleiro Matheus defendeu e deu a bola de presente para Miguelito, que completou para o gol.

O Santos ainda teve chance de fazer o quarto, acertou uma bola na trave, mas administrou a vantagem para continuar vivo na competição, sendo, inclusive, um dos favoritos ao título.

