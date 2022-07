Santos não perde do Avaí há 12 anos Nos últimos 8 jogos foram cinco vitórias do Peixe e três empates

O Santos enfrenta o Avaí neste sábado (16), às 19 horas, na Ressacada pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe vem de duas vitórias seguidas e quer manter a boa sequência. Para isso, o Peixe conta com o bom retrospecto contra o time catarinense. São doze anos e oito jogos sem perder do Leão da Ilha.

A última derrota do Alvinegro para o Avaí foi pelo placar de 3 a 2, na Ressacada, em partida válida pelo Brasileirão de 2010. Desde então, o Santos soma cinco vitórias e três empates nos oito jogos disputados nos anos de 2011, 2015, 2017 e 2019. A equipe adversário também ficou alguns anos fora da Série A.

Peixe volta a reencontrar o time de Santa Catarina depois de 3 anos. O último duelo entre as equipes aconteceu também na Ressacada, no segundo turno do Brasileiro de 2019. Na ocasião, o Santos venceu por 2 a 1 com gols de Sasha e Marinho. A equipe era comandada pelo técnico Jorge Sampaoli.

De acordo com o site Acervo Santos, são 16 confrontos entre os clubes na história sendo 13 pelo Brasileiro, 2 pela Sul-Americana e 1 amistoso. De todas as 16 partidas, o Peixe conquistou 8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas.

Veja os últimos confronto entre Santos e Avaí:

28/11/2010 – Santos 2 x 3 Avaí – Campeonato Brasileiro – Ressacada

05/06/2011 – Santos 3 x 1 Avaí – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro

07/09/2011 – Santos 2 x 1 Avaí – Campeonato Brasileiro – Ressacada

10/05/2015 – Santos 1 x 1 Avaí – Campeonato Brasileiro – Ressacada

22/08/2015 – Santos 5 x 2 Avaí – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro

06/08/2017 – Santos 0 x 0 Avaí – Campeonato Brasileiro – Ressacada

03/12/2017 – Santos 1 x 1 Avaí – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro

28/07/2019 – Santos 3 x 1 Avaí – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro

06/11/2019 – Santos 2 x 1 Avaí – Campeonato Brasileiro – Ressacada