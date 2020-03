Santos não paga por Cueva, mas diz trabalhar com time russo por indenização

Cueva não faz mais parte do elenco do Santos, mas sua contratação segue sendo assunto no clube. Nesta segunda-feira, venceu a primeira das três parcelas pela sua aquisição junto ao Krasnodar. A diretoria, porém, não quitou a dívida e garante ter feito isso em acordo com o comando da equipe russa.

Contratado em fevereiro de 2019 pelo Santos, Cueva deixou o clube no mês passado, se transferindo ao Pachuca. O time alvinegro, porém, busca uma indenização e acionou a equipe mexicana na Fifa. À espera de uma indenização, optou por não pagar o Krasnodar nesta segunda.

“Todo mundo sabia que a parcela venceria hoje (segunda-feira). Não pagamos porque estamos trabalhando em conjunto com o Krasnodar. Eles aceitaram que a gente entrasse na Justiça. Estamos aguardando resposta da Fifa para que a gente seja indenizado. Não pagamos nada”, afirmou Matheus Rodrigues, membro do Comitê de Gestão do Santos, em entrevista à Rádio Ômega.

O acordo com o Krasnodar previa ao Santos o pagamento de um total de US$ 7 milhões (aproximadamente R$ 36,4 milhões) em três parcelas, em 2020, 2021 e 2022. O clube alvinegro, porém, quer receber alguma compensação do Pachuca pela saída de Cueva. E só a partir de uma decisão da Fifa avaliará a possibilidade de realizar o pagamento ao time russo, embora aponte nunca ter firmado o vínculo em definitivo que formalizaria, em sua visão, a aquisição do meia peruano.

Cueva, por sua vez, deixou o Santos de forma unilateral, alegando atraso no pagamento dos direitos de imagem, o que o levou a deixar o time, encerrando uma decepcionante passagem pela Vila Belmiro, com 16 jogos disputados e nenhum gol marcado, mas que está longe de deixar de repercutir no clube.