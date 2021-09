Santos não faz um gol há quase 400 minutos Peixe ainda não marcou desde com o técnico Fábio Carille. São quatro jogos de jejum

O Santos não marca gol há quatro jogos e soma 386 minutos e 23 dias sem balançar as redes. O meia Gabriel Pirani marcou o último gol do Peixe na derrota para o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal no dia 4 de setembro. Desde então foram dois empates e duas derrotas, com quatro gols sofridos.

Com o técnico Fábio Carille, o Alvinegro ainda não marcou e vive jejum sem vitórias. Na coletiva após a derrota para o Juventude por 3 a 0, o treinador falou sobre os números e o incômodo, já que o elenco acumula dez jogos sem vencer.

– Números incomodam bastante, principalmente, a questão psicológica do grupo que já vai para o nono jogo sem vitória. A gente vê os jogadores preocupados e digo que a gente vai ter que ser muito inteligente, não só eu como a comissão e todos. Como acatar esses jogadores, como cobrar porque pressionados eles já estão demais e a gente vai ter que ser muito inteligente nesse momento – afirmou Fábio Carille.

E MAIS:

A última vitória do Santos aconteceu há mais de um mês, no dia 12 de agosto, ainda no duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, o Peixe venceu o Libertad por 2 a 1 na Vila Belmiro. Pelo Brasileirão, a última vitória aconteceu sobre a Chapecoense por 1 a 0 fora de casa no dia 1 de agosto.

Confira os últimos jogos do Santos:

04/09: Cuiabá 2 x 1 Santos – Gabriel Pirani

11/09: Santos 0 x 0 Bahia

14/09: Santos 0 x 1 Athletico-PR

18/09: Santos 0 x 0 Ceará

26/09: Juventude 3 x 0 Santos

E MAIS:

Veja também