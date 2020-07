Santos muda rotina e faz primeiro treino com elenco reunido

Pela primeira vez desde o retorno dos treinos, o técnico Jesualdo Ferreira pôde contar com todos os jogadores do Santos juntos em uma única atividade, nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé. Até então o elenco vinha atuando em dois grupos divididos, de forma a evitar aglomerações, em meio à pandemia do novo coronavírus.

O dia começou com um trabalho técnico de triangulações e finalizações. Em seguida, Jesualdo comandou treino tático em campo reduzido. “Foi muito bom fazer o primeiro treino com todo o grupo reunido. Fizemos o exame e todos estão livres do coronavírus, graças a Deus”, afirmou o atacante Raniel.

O jogador aprovou a rotina que vinha sendo mantida no clube desde o dia 1º, quando foram liberados os treinos para os clubes paulistas.””Desde que retomamos os treinos, a pegada da comissão está sendo bem dura. E isso é muito bom. A partir do momento que a gente chega em casa exausto, sabemos que a atividade foi bem produtiva. Trabalhamos bem durante vários dias seguidos, finais de semana também”, comentou.

Raniel não escondeu que o time já está focado em seu primeiro jogo na retomada do Paulistão. O adversário será o Santo André, ainda sem data definida, pela 11ª rodada da primeira fase.

“Agora é trabalhar focado com todos juntos e já pensando na partida contra o Santo André. Não foi fácil ficar quatro meses parado, então a ansiedade está tão grande que parece que ainda vou estrear pelo clube. Tive um bom início aqui, e espero construir uma grande história no Peixe”, disse o atacante.

Raniel e seus companheiros voltarão aos treinos na tarde desta terça-feira, em mais uma atividade com o grupo completo.

