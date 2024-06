Santos mira reconstrução na Série B e aposta em solidez defensiva para encarar o Mirassol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Ainda sob as cicatrizes que transformaram a Vila Belmiro em um caldeirão após as quatro derrotas seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta o Mirassol nesta terça-feira, às 19h, no estádio José Maria de Campos Maia, disposto a uma reconstrução dentro da competição. Apoiado na vitória sobre o Goiás na última rodada, o técnico Fábio Carille vai se precaver por jogar fora de casa. Apostando em uma defesa sólida, ele vai em busca de uma estratégia conservadora em busca dos três pontos.

Apesar dos resultados recentes, o Santos tem chances de, com um novo triunfo, voltar a figurar no G-4 do torneio. Com 18 pontos, um a mais do que o rival do interior paulista, o Santos deve ser, pelas mãos de seu treinador, um time competitivo do início ao fim do duelo.

A preparação terminou na manhã desta segunda-feira e nenhum detalhe foi esquecido. O elenco trabalhou a parte tática, a questão da movimentação sem a bola e ainda cuidou das jogadas de bola parada.

Destaque do time e um dos homens de confiança do treinador no sistema defensivo, o zagueiro Joaquim deu o tom da importância de saber se resguardar atuando na casa do rival.

“A gente sabe a importância de não levar gol e é isso que o professor Carille treinou bastante. Não levando gol, a gente consegue chegar mais perto da vitória. Sabemos da dificuldade que é enfrentar o Mirassol em seu estádio”, afirmou o jogador (neste ano, em Mirassol, houve empate de 2 a 2 pelo Campeonato Paulista).

A solidez na defesa e a compactação com o meio-campo são dois dos princípios que o Santos vai explorar. Passada a tensão da série de quatro derrotas, o ideal agora é uma boa sequência para a equipe ganhar mais confiança.

O confronto no interior paulista tem ainda um outro desafio para o grupo atual: o de ser forte fora da Vila Belmiro. Até aqui, a equipe santista tem se mostrado vulnerável quando visita seus rivais: em seis partidas, foram quatro derrotas e duas vitórias.

“Aqui dentro da Vila nós temos uma força muito grande. Então, agora é conseguir ter essa solidez também fora. As vitórias como visitante são de extrema importância para buscar as posições mais altas na tabela”, comentou o zagueiro.

O provável Santos que entra em campo nesta terça deve contar com o que Carille tem de melhor em termos defensivos. Gil e Joaquim compõem a zaga enquanto JP Chermont e Escobar se encarregam das laterais. Embora tenham liberdade para apoiar, a principal missão vai ser não dar espaços para o adversário chegar ao gol de Gabriel Brazão.

Neste contexto de montar um time forte atrás, mas com fôlego para buscar os contra-ataques, João Schmidt e Diego Pituca vão ter um papel importante na proteção à defesa. Até mesmo Giuliano, encarregado da criação, deve ter preocupações na marcação quando a equipe não tiver a posse de bola. No ataque, a velocidade de Pedrinho e Guilherme (com Furch como referência) vai ser o trunfo em busca de um resultado positivo.

Pressionado por duas derrotas seguidas, o Mirassol vai voltar a contar com seu ataque titular. Negueba se recuperou de uma lesão no ombro e vai formar o setor ofensivo ao lado de Dellatorre e Fernandinho.

O trio é responsável por 15 dos 29 gols que o Mirassol anotou nesta temporada. O técnico Mozart, no entanto, vai ter desfalques no meio-campo. O volante Neto Moura cumpre suspensão, enquanto Yuri Lima continua machucado. Danielzinho e Gabriel devem começar como titulares.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL X SANTOS

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba, Fernandinho e Dellatorre. Técnico: Mozart.

SANTOS – Gabriel; JP Chermont, Joaquim, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO – Paulo César Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).