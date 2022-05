Santos marca no último lance, vence o La Calera e encaminha classificação na Copa Sul-Americana Lucas Barbosa marcou o único gol do jogo aos 56 minutos do segundo tempo

Foi no sufoco. Aos 56 minutos do segundo, Lucas Barbosa fez um belo gol, o Santos venceu o Unión La Calera, na Vila Belmiro e encaminhiu a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe agora precisa de uma vitória diante do Banfield, já eliminado, para garantir a vaga na sequência da competição. Se empatar, ainda garante a vaga se o La Calera não vencer a Universidad Católica.





Antes do confronto contra o Banfield, o Santos pega o Ceará no próximo sábado, em Barueri, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo

Mesmo com um time alternativo, o Santos começou o jogo pressionando o adversário e teve uma grande chance logo com um minuto de jogo. Marcos Leonardo fez boa jogada dentro da área e cruzou, Ricardo Goulart, quase sem goleiro, chutou no travessão e perdeu gol feito.

O Santos seguiu ameaçando, com chutes de Rwan Seco, aos 16, e Marcos Leonardo, aos 24, mas as finalizações erraram o alvo. Aos 29, em boa jogada, Ricardo Goulart teve outra grande chance. Após cruzamento de Rwan da direita, ele pegou de primeira, quase da marca do pênalti, mas a bola explodiu na cabeça de um defensor do La Calera e foi para escanteio.

O time chileno pouco ameaçou, mas na única chegada com perigo balançou as redes. Após cobrança de falta da esquerda, Saez apareceu sozinho no segundo pau e cabeceou para o gol. O árbitro marcou impedimento e anulou a jogada, mas o atacante estava em posição legal. Não temos VAR nesta fase da Copa Sul-Americana.

O segundo tempo começou com pressão do Santos. Aos dois minutos, após cobrança de escanteio da esquerda, Marcos Leonardo disputou com a zaga e a bola explodiu no travessão. No rebote, Rwan Seco chutou colocado, mas a bola passou à direita do gol de Arce. Aos quatro minutos, após cruzamento da esquerda, Ricardo Goulart subiu mais que a zaga e cabeceou na trave esquerda do goleiro do La Calera.

Com o tempo e o nervosismo, o Santos passou a errar muito nas jogadas e insistir em cruzamentos para a área. Aos 41 minutos, o goleiro Arce saiu mal em um dos cruzamentos e Rwan Seco quase marcou. Um minuto depois, Lucas Barbosa arriscou de longe e acertou o travessão.

Nos acréscimos, aos 46, Pérez recebeu na área, cortou Kaiky e bateu rasteiro, mas João Paulo fez grande defesa e salvou o Santos de uma vergonha maior.

Após o lance, uma confusão generalizada aconteceu no gramado da Vila Belmiro e Léo Baptistão e Ramírez foram expulsos. O jogo voltou aos 55 minutos e, aos 56, Sandry deu lindo passe para Lucas Barbosa, que dominou no peito e soltou a bomba para explodir a Vila Belmiro.

SANTOS 1 X 0 UNIÓN LA CALERA

Data e hora: 18 de abril de 2022, às 21h30

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Antoni Garcia (VEN)

Árbitro de vídeo: Não há na primeira fase.

Gol: Lucas Barbosa, 56’/2ºT

Cartões amarelos: Camacho, Léo Baptistão, João Paulo, Rodrigo Fernández e Lucas Barbosa (SAN), Sanhueza, Alarcón, Vidangossy e Oyanedel (CAL)

Cartões vermelhos: Léo Baptistão (SAN) e Ramírez (CAL)

SANTOS: João Paulo; Auro (Lucas Barbosa, aos 26’/2ºT), Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires, aos 32’/2ºT); Sandry, Camacho (Rodrigo Fernández, aos 16’/2ºT) e Ricardo Goulart (Léo Baptistão, aos 16’/2ºT); Rwan Seco, Marcos Leonardo (Bryan Angulo, aos 26’/2ºT) e Lucas Braga. Técnico: Fabián Bustos

UNIÓN LA CALERA: Arce; Pedro Alves, Vilches e Sanhueza; Fernández, Alarcón, Vidangossy (Thomaz Rodríguez, no intervalo) e Oyanedel (Ramírez, aos 46’/2ºT); Orellana (Valencia, aos 11’/2ºT), Saez e Castellani (César Péres, aos 28’/2ºT). Técnico: Frederico Vilar

