Santos marca apresentação de Jesualdo para quarta-feira na Vila Belmiro

A quarta-feira será um dia agitado no Santos. O dia para o qual está agendado o retorno do elenco após o período de féria também ficará marcado pela apresentação de Jesualdo Ferreira, novo treinador do clube, em entrevista coletiva agendada para as 11h30, na Vila Belmiro.

A chegada de Jesualdo ao Brasil deverá ocorrer nesta terça-feira, dia em que o treinador também deve aproveitar para conhecer a estrutura do seu novo clube. Mas o primeiro contato com o elenco e a imprensa vai ficar para o dia seguinte, na reapresentação dos jogadores.

Jesualdo, de 73 anos, assinou contrato até o final de 2020 para substituir o argentino Jorge Sampaoli à frente da equipe do Santos. Será sua primeira passagem por um clube da América do Sul. E ele será o 16.º estrangeiro a comandar o time.

Em seu currículo estão grandes times do futebol de Portugal como Porto, Sporting Lisboa e Benfica. Ele atua como treinador desde 1981, quando dirigiu o Rio Maior, pequeno clube português já extinto. Em sua carreira, o profissional trabalhou também em clubes da Espanha, da Grécia e do Egito, além de ter dirigido a seleção portuguesa sub-21 na década de 1990.

O ponto mais alto de sua trajetória foi o tricampeonato português, conquistado no comando do Porto – 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. Seu último trabalho foi no Al-Sadd, do Catar, clube que ele deixou no primeiro semestre de 2019.

Para a temporada 2020, além de Jesualdo, o Santos se reforçou com o lateral-direito Madson, trocado com o Grêmio por Victor Ferraz, e o atacante Raniel, numa negociação em que cedeu Vitor Bueno ao São Paulo. O primeiro jogo oficial do time em 2020 será em 23 de janeiro, quando receberá o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.