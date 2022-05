Santos leva os 100% de aproveitamento de Bustos para Barueri para duelo com Ceará

Por uma promessa de campanha do presidente Andrés Rueda, o Santos vai arriscar seu desempenho 100% em casa sob o comando do técnico Fabián Bustos, neste sábado, às 18h30, ao enfrentar o Ceará na Arena Barueri e não na Vila Belmiro, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado no fim de fevereiro, o técnico argentino soma sete vitórias consecutivas – um do Paulista, um na Copa do Brasil, três pelo Brasileiro e duas na Sul-Americana – na Vila Belmiro. Ele vai tentar levar a sua boa fase para Barueri, local escolhido pela diretoria santista para pagar a promessa feita por Rueda de colocar o Santos em partidas na grande São Paulo e assim prestigiar o torcedor santista.





Como o Canindé não está em boas condições e o Pacaembu, em reformas, a melhor alternativa foi a Arena Barueri, onde até 31.500 torcedores poderão comparecer à partida, ao invés dos 16 mil da Vila.

O problema é que o Ceará é um adversário ‘chato’, que sabe jogar no contra-ataque e até obteve um importante resultado fora de casa, ao vencer o Palmeiras, no Allianz Parque, por 3 a 2, na primeira rodada. Um problema a mais é que a equipe cearense, com apenas quatro pontos, em 18º lugar, luta para fugir das últimas colocações. O técnico Dorival Junior tem priorizado a Copa Sul-Americana, na qual o time soma cinco vitórias, após cinco rodadas.

As duas equipes deverão ir a campo com os principais jogadores. Com dez pontos, o Santos inicia a rodada na quinta colocação e vem embalado pela vitória no último minuto sobre o Unión La Calera, na quarta-feira, que deixou o time perto das oitavas de final da Sul-Americana. O único desfalque, mais uma vez, deverá ser Ângelo, ainda em recuperação de lesão.

No Ceará, Dorival Junior não poderá contar com Vina e Dentinho, mas em compensação Matheus Peixoto, Messias e Richard Coelho estarão à disposição do treinador.