Santos joga por título simbólico do 1º turno com Sport e para manter folga na ponta da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2024 - 6:00 Para compartilhar:

De olho em um título simbólico e com o pensamento de segurar a liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Sport às 21h30 desta sexta-feira, na Vila Belmiro, para confirmar a sua condição de principal candidato ao título da competição nacional. Com apenas um problema por ordem de contusão, Giuliano está fora, o treinador Fábio Carille deu o tom de como a sua equipe deve se apresentar neste jogo válido pela 19ª rodada.

“Vamos enfrentar um time que no início da competição já era um dos favoritos a subir. Eles tiveram uma mudança de comando (Guto Ferreira assumiu como treinador) e isso sempre gera uma expectativa, com novas ideias. O que temos de fazer é ter um comportamento de vencedor dentro de casa para buscar os três pontos”, afirmou o treinador santista.

Com 33 pontos, e isolado na liderança da classificação, o Santos se ampara na série invicta de oito partidas (cinco vitórias e três empates). Diante do Sport, a missão é ampliar essa sequência. Nesta semana, Carille aproveitou o tempo livre para ajustar a equipe e fortalecer ainda mais o sistema ofensivo com jogadas ensaiadas e também dando uma atenção especial à bola parada.

Dono do ataque mais positivo da Série B, com 29 gols, a tendência mais uma vez é montar a equipe com três jogadores na frente. O trio formado por Otero, Júlio Furch e Guilherme vem agradando ao treinador e nem mesmo a ausência de Giuliano, homem encarregado de municiar o setor ofensivo, preocupa o treinador.

Além de ter uma equipe motivada e embalada, Carille conta também com o fator torcida. “Jogar na Vila Belmiro é sempre importante porque o torcedor é um aliado importante do time nas partidas em casa”, comentou o comandante que comemorou ainda o amadurecimento da equipe na Série B. “Os jogadores entenderam como funciona a competição”, afirmou.

Do outro lado, também com objetivos a conquistar, o Sport vem até o litoral paulista com a intenção de estragar a festa dos donos casa. Com 28 pontos, duas partidas a menos e na sexta colocação, a equipe nordestina é a única adversária que tem chance de levar o título simbólico do primeiro turno da Série B.

Para conseguir tal feito, no entanto, os pernambucanos entram pressionados. Além de superar o Santos, o time rubro-negro também precisa vencer o CRB ou o Operário-PR (em jogos atrasados da competição). Nesse cenário de retomada para voltar a brigar pela liderança, O Sport conta com a chegada de Guto Ferreira, recém-contratado.

Para o duelo na Vila Belmiro, o novo treinador vai ter uma baixa importante no ataque: Romarinho. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo no último treino e sequer viajou. Lobato deve ficar com a sua vaga.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X SPORT

SANTOS – Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Júlio Furch e Guilherme . Técnico: Fábio Carille.

SPORT – Caíque França; Di Plácido, Cassiano (Nassom), Luciano Castán e Dalbert; Felipe e Fabrício Dominguez; Barletta, Ortiz e Lobato; Zé Roberto. Técnico: Guto Ferreira.

ÁRBITRO – Paulo Zanovelli (MG).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP).