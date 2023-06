Santos joga mal, perde para o Flamengo dentro da Vila Belmiro e completa 10 jogos sem vencer

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2023 - 20:44 Compartilhe

De olho na liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Santos por 3 a 2 na Vila Belmiro, em jogo com portões fechados, pela 12ª rodada. O time carioca controlou a partida do início ao fim e venceu mesmo sem demonstrar muita inspiração em campo. Já o clube santista completou dez jogos sem vencer e encostou de vez na zona de rebaixamento.

A derrota manteve o Santos com 13 pontos, dois a mais que o Goiás, que abre a zona de descenso. A esperança do clube é a chegada do técnico Paulo Turra, contratado na última sexta-feira, para substituir Odair Hellmann. Já o Flamengo ultrapassou o Palmeiras e voltou a encostar na ponta da tabela, com 22 pontos, mas ainda distante do líder Botafogo, que tem 30.

Na próxima quinta-feira, o Santos encerra a sua participação na Copa Sul-Americana, às 19 horas, contra o Blooming da Bolívia, novamente na Vila Belmiro. Com apenas quatro pontos, o elenco santista entra em campo já eliminado na primeira fase da competição. No Rio, o Flamengo depende apenas de si para avançar na Copa Libertadores contra o Aucas, às 21h30 da quarta-feira, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos.

Em momento conturbado na temporada, o Santos precisou entrar em campo contra o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil sem o apoio da sua torcida. Na derrota por 2 a 0 para o Corinthians na última quarta-feira, o árbitro precisou encerrar o clássico aos 44 minutos por falta de segurança. Contra o Flamengo, neste domingo, cumpriu-se a primeira partida da punição de seis jogos com portões fechados do clube praiano.

Com a bola rolando, os minutos se arrastaram no gramado. De um lado, um Flamengo sem intensidade e pouco inspirado, trocando passes sem objetividade e sempre buscando o lado esquerdo do ataque. Do outro, uma proposta santista de acelerar todas as jogadas ofensivas, com a bola passando pelos pés do Lucas Lima ou de Soteldo, mas sem levar grande perigo ao gol de Matheus Cunha.

Pressionando a saída de bola do Santos, o Flamengo abriu o placar aos 21 minutos, nos pés de Everton Cebolinha. A jogada começou com Fabrício Bruno, que recebeu de Gerson pela direita e cruzou para Léo Pereira, que também se aventurava no ataque. Mesmo sem grande perigo, a defesa santista bateu cabeça e Joaquim cortou muito mal. A bola caiu nos pés do atacante, que bateu de primeira no canto de João Paulo.

Na reta final do primeiro tempo, aos 39 minutos, a inspiração santista finalmente entrou em campo. Mendoza roubou a bola na intermediária defensiva e soltou com Marcos Leonardo. A joia santista acertou um lindo lançamento para Soteldo pela esquerda. Com espaço, o venezuelano avançou pra cima do Wesley e devolveu com classe para Mendoza, que correu o campo todo, chegou antes que o Léo Pereira e só empurrou para o fundo das redes.

Mesmo com boas estocadas no ataque, a fragilidade defensiva do Santos voltou a dar sinais na noite deste domingo, problema que vem atormentando o torcedor na temporada. Com apenas quatro minutos do segundo tempo, Gerson recebeu na esquerda com um espaço anormal no futebol moderno e cruzou na cabeça de Everton Ribeiro. O meia de apenas 1,74 metro de altura saltou na frente de Lucas Pires e cabeceou sozinho para vencer João Paulo.

A resposta santista veio na sequência. O interino Claudiomiro pediu para Rodrigo Fernández participar mais do jogo ofensivo e o uruguaio foi buscar o empate já aos 6 minutos. Em cobrança de falta pela direita, Lucas Lima jogou para a grande área e Messias cabeceou para grande defesa de Matheus Cunha. No rebote, o volante do Santos saiu na frente de Ayrton Lucas e balançou as redes.

Porém, a alegria do time da casa não durou muito tempo e o Flamengo voltou a ficar a frente no placar sem fazer muito esforço. Em clima de jogo-treino, o time de Jorge Sampaoli trocava passes no ataque até a bola cair nos pés de Gerson. O volante mais uma vez recebeu com muita liberdade na intermediária e soltou com Erick Pulgar. O lateral chileno teve tempo de dominar, ajeitar o corpo e bater pro gol, alterando novamente o placar aos 11 minutos.

Precisando vencer, o Santos mudou a postura para buscar o resultado em casa. Claudiomiro subiu a marcação e passou a pressionar a saída de bola do Flamengo, gerando superioridade numérica no ataque, mas também deixando espaço para os cariocas contra-atacarem. Os dois técnicos lançaram substituições para tentar renovar o ânimo no gramado, mas a diferença de elenco no banco de reservas entre os clubes é muito grande.

Filipe Luís, Thiago Maia, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique entraram no Flamengo, enquanto Sandry, Mezenga, Luan Dias, Lucas Barbosa e a jovem promessa Angelo foram acionados no Santos. Com a derrota, o time santista completou dez jogos sem vencer, com 5 empates e 5 derrotas. Contratado na sexta-feira, Paulo Turra já chega pressionado para buscar melhores resultados.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 3 FLAMENGO

SANTOS – João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires; Rodrigo Fernández (Sandry), Dodi (Bruno Mezenga) e Lucas Lima (Luan Dias); Mendoza (Lucas Barbosa), Marcos Leonardo e Soteldo ( ngelo). Técnico: Claudiomiro (interino).

FLAMENGO – Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick Pulgar, Gerson, Victor Hugo (Thiago Maia) e Everton Ribeiro (Arrascaeta); Everton (Bruno Henrique) e Gabriel (Pedro). Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS – Everton Cebolinha, aos 21, e Mendoza, aos 39 minutos do primeiro tempo. Everton Ribeiro, aos 4, Rodrigo Fernández, aos 6, e Erick Pulgar, aos 11 minutos do segundo tempo.





CARTÕES AMARELOS – Lucas Pires e Luan Dias (Santos).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

PÚBLICO – Sem público.

RENDA – Sem renda.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias