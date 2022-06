Santos joga bem, mas fica no empate contra o Athletico-PR em Curitiba Peixe saiu na frente, sofreu a virada, mas buscou o empate na Arena da Baixada. Marcos Leonardo fez os dois gols santistas no confronto

O Santos fez um bom jogo, abriu o placar, sofreu a virada e buscou o empate em 2 a 2 com o Athletico-PR em partida disputada na noite deste sábado, na Arena da Baixada, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Marcos Leonardo fez os dois gols do Peixe, Pablo e Léo Baptistão (contra).





Com o resultado, o Peixe sobe para a oitava colocação, com 12 pontos ganhos. Na próxima rodada, o time recebe o Internacional na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro.

O jogo

O Santos começou a partida como se estivesse jogando na Vila Belmiro e comandou as ações até os 30 minutos, empilhando chances de gol. Aos cinco minutos, Léo Baptistão recebeu na direita, cortou para o meio e chutou cruzado, Zanocelo não alcançou e a bola passou raspando a trave de Bento.

O primeiro gol saiu aos 11 minutos. Sandry recebeu na direita e deu um lindo cruzamento, Marcos Leonardo subiu entre os zagueiros e cabeceou com estilo para balançar as redes do Athletico-PR.

Depois dos 30 minutos, o Athletico-PR cresceu. Aos 33, Cristian chutou de fora da área e acertou a trave. Aos 34, Cuello chutou da esquerda e João Paulo mandou para escanteio.

O gol de empate do time da casa saiu aos 42 minutos. Após boa jogada na entrada da área, Pedro Rocha aproveitou sobra na direita e cruzou para Pablo empurrar para o gol.

O Athlético-PR voltou com tudo para o segundo tempo e pressionou o Santos desde o início. O segundo gol saiu aos dez minutos. Terans cobrou falta da intermediária, Léo Baptistão desviou de cabeça para trás e marcou contra.

O Santos reagiu rápido, sempre com ele, Marcos Leonardo. Aos 17 minutos, o zagueiro Maicon cruzou da direita, o garoto apareceu entre os zagueiros e tocou de primeira para vencer o goleiro Bento e marcar seu segundo gol na partida.

Após o gol, o Peixe seguiu melhor em campo e teve uma grande chance com Ricardo Goulart e outra com Léo Baptistão. Aos 41 minutos, após cobrança de escanteio de Lucas Pires, o zagueiro Maicon ganhou dos zagueiros e cabeceou, mas a bola passou raspando a trave.

O Athletico-PR perdeu uma chance incrível de fazer o gol da vitória aos 43 minutos. Após cruzamento da direita, Léo Citadini apareceu sozinho na área e cabeceou para fora.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 2 SANTOS

Data e hora: 04 de junho de 2022, às 19h

Local: Arena da Baixada (PR)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Marcos Leonardo, 11’/1ºT (0-1), Pablo, 42’/1ºT (1-1), Léo Baptistão (contra), 10’/2ºT (2-1), Marcos Leonardo, 17’/2ºT (2-2)

Cartões amarelos: Nico, Christian, Pablo, Cuello, Hugo Moura (ATH), Auro, Marcos Leonardo, Jhojan Julio (SAN)

ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nico e Abner; Hugo Moura, Christian (Léo Citadini, no intervalo) e Terans (Erick, 21’/2ºT); Cuello (Vitor Roque, aos 31’/2ºT), Pedro Rocha e Pablo. Técnico: Luiz Felipe Scolari

SANTOS: João Paulo; Auro (Ricardo Goulart, aos 21’/2ºT), Maicon (Velázquez, aos 45’/2ºT), Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho (Lucas Braga, aos 21/’2ºT), Sandry e Vinícius Zanocelo; Léo Baptistão (Lucas Barbosa, aos 31’/2ºT), Jhojan Julio (Felipe Jonatan, aos 31’/2ºT) e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos