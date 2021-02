Santos já mira o clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro Rivais se enfrentam na quarta em confronto direto por vaga na Copa Libertadores

Depois de vencer o Coritiba por 2 a 0 na noite deste sábado, na Vila Belmiro, os jogadores do Santos já miram o clássico da próxima quarta-feira, diante do Corinthians, também na Vila, em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois rivais estão na luta por uma vaga na Copa Libertadores desta temporada. O Peixe tem um ponto de vantagem sobre o adversário (50 a 49), que joga neste domingo, diante do Flamengo, no Maracanã.

– A gente tem poucas vitórias em clássicos e queremos tirar isso do nosso histórico. É um grande jogo, a vaga na Libertadores é um tempero a mais. Todos sabem que somos muito fortes em casa. Em grandes jogos na Vila estamos indo bem. Jogo de extrema importância e temos de buscar a vitória a todo custo – afirmou Luan Peres.

O Santos não venceu clássicos em 2020. Contra o Corinthians o clube sofreu uma derrota no Paulista e empatou no primeiro turno do Brasileirão. Os dois jogos foram disputados na Arena Corinthians. O jejum em clássicos acabou com a vitória sobre o São Paulo em janeiro.

– (Temos) apenas uma vitória, mas é melhor que um tempo atrás quando não tínhamos nada. Temos de pensar em ganhar não só por ser um clássico, mas por ser um jogo importante, decisivo, que nos leva ao nosso objetivo, um jogo em nossa casa e temos de medir tudo isso – analisou o técnico Cuca, que aposta em um grande jogo na quarta.

“Eles tem a maneira deles de jogar e não vão fugir disso. Nós também temos o nosso jeito e vamos ter um jogo bem bacana”, concluiu.

