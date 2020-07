Santos inscreve promessas da base no Paulistão para suprir ausências Yuri Alberto, Sasha e Everson não fazem mais parte do elenco santista e foram substituídos por Marcos Leonardo, Allanzinho e Jonh, respectivamente. Veja a lista completa

As categorias de base serão fundamentais para o Santos nesta temporada. Sem poder contratar e com desfalques de Yuri Alberto, Sasha e Everson, o Peixe aposta nas jovens promessas para ter sucesso na temporada. Prova disso é a nova lista do Paulistão. O clube inscreveu dois atacantes jovens, o centroavante Marcos Leonardo, de 17 anos, e o ponta Allanzinho, de 20.

A dupla é considerada promessa dentro do CT Rei Pelé e renovaram o contrato com o Santos recentemente. Eles ainda não treinam com o elenco profissional e não foram promovidos, mas o técnico Jesualdo Ferreira monitora a dupla há muito tempo. Allanzinho chegou a ser relacionado para algumas partidas na temporada passada, mas acabou não sendo utilizado.

Outro que entrou na lista foi o goleiro John, que já treina com os profissionais há bastante tempo, e substitui Everson, que pediu rescisão de contrato na Justiça.

Outros dois Meninos da Vila que foram promovidos pela comissão técnica são os meias Ivonei, de 18 anos, e Anderson Ceará, que tem 21 anos.

Veja a lista de inscritos do Santos no Paulistão

Goleiros: Vladimir, João Paulo e John

Laterais: Pará, Madson e Felipe Jonatan

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luan Peres e Luiz Felipe

Meio-campistas: Jean Mota, Carlos Sánchez, Alison, Diego Pituca e Jobson

Atacantes: Soteldo, Marinho, Raniel, Uribe, Lucas Venuto e Arthur Gomes

Lista B, formada por atletas das categorias de base:

Zagueiros: Wagner Leonardo e Alex Nascimento

Meio-campistas: Sandry, Ivonei e Anderson Ceará

Atacantes: Kaio Jorge, Marcos Leonardo, Allanzinho, Renyer e Tailson

