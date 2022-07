Santos inicia venda de ingressos para torcida do Botafogo para jogo do Brasileirão na Vila Belmiro A torcida do Botafogo já pode comprar ingressos para o jogo do Brasileirão desta quarta-feira. Preços para torcida visitante estão a partir de R$ 25

O Santos iniciou neste sábado a venda de ingressos para a torcida visitante para o jogo contra o Botafogo. A partida, válida pela 18ª rodada do Brasileirão, está marcada para a próxima quarta-feira, dia 20, às 21h30, na Vila Belmiro. Os preços para os torcedores do Glorioso estão a partir de R$ 25.

As vendas dos ingressos estão sendo feitas de maneira física, na Vila Belmiro, ou online, através do site (www.futebolcard.com). A torcida visitante pode comprar o ingresso fisicamente na Bilheteria 19 do estádio. Os preços para a torcida do Botafogo estão a partir de R$ 25, a meia, e R$ 50, a inteira.

A bilheteria do portão 6 da Vila Belmiro, funcionará das 09h00 às 22h15, para a torcida do Santos, e o portão 19, das 19h30 às 22h15, para a torcida adversária. Não haverá gratuidade para crianças ou idosos nesta partida.

O Botafogo, antes, tem um compromisso com o Atlético-MG neste domingo. Após eliminação na Copa do Brasil, o Glorioso vai a campo em busca de voltar a vencer no Brasileirão.

