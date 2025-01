Santos inicia Paulistão contra o Mirassol ‘pregando’ resgate de DNA ofensivo com Pedro Caixinha

Sob nova direção, o Santos inicia sua participação no Campeonato Paulista desafiando o Mirassol, nesta quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, em busca do resgate do DNA ofensivo que custou a demissão do técnico Fábio Carille mesmo após a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, aos cuidados do treinador português Pedro Caixinha, a tarefa é vencer e também convencer para aproximar novamente o time de sua torcida na temporada 2025.

Mesmo sem bancar a escalação dos quatro reforços que chegaram ao clube (os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral-direito Léo Godoy e o meia Thaciano), o comandante português se baseia na semana de treinamentos para buscar uma estreia com vitória diante do rival do interior paulista.

Após a movimentação desta quarta-feira, uma dúvida na defesa e outra no setor ofensivo ainda permanecem na cabeça do treinador santista. Titular em boa parte do ano passado, JP Chermont não está garantido. Léo Godoy, recém-chegado, também foi observado.

Na frente, Wendel Silva e Luca Meirelles brigam por uma vaga para atuar ao lado de Lucas Braga e Guilherme. Nesta quarta-feira, o treinador optou por uma atividade mais livre a fim de tirar a tensão da estreia dos seus atletas.

Adepto de uma filosofia ofensiva, Caixinha afirmou em sua chegada que os pilares de seu trabalho vão se basear na posse de bola e no ataque ao adversário quando o Santos não tiver o controle do jogo. “Queremos uma equipe pró-ativa e então não podemos esperar pela iniciativa do adversário. Temos de atacar para frente”, afirmou o treinador.

Em busca de dar ação às suas palavras, O treinador deve manter Gabriel Brazão no gol. Basso e Luan Peres estão cotados para formar a zaga enquanto Escobar completa o setor do lado esquerda da defesa.

A versatilidade de Diego Pituca vai ser o ponto principal do meio-campo, que vai contar com Tomás Rincón na marcação e a movimentação de Soteldo, que terá liberdade para municiar os atacantes.

Mas se o Santos enfrenta a ansiedade de um início de um novo trabalho com o técnico português, Eduardo Barroca promete dar trabalho aos donos da casa montando um Mirassol bastante competitivo.

Embalado pelo acesso à Série A do Brasileiro, o treinador disse que sua equipe está pronta para estreia na Vila Belmiro. “É uma temporada desafiadora com muitos jogos em sequência, Mas confio na dedicação e experiência de meus jogadores”, afirmou o comandante.

E rodagem foi um ponto preponderante para a escolha das peças que formam a base do elenco do Mirassol. E o setor defensivo é o melhor retrato desse perfil. Além de Alex Muralha, que está no clube há um tempo, Barroca conta agora também com Alan Empereur (ex-Palmeiras), David Braz (ex-Palmeiras, Flamengo e Fluminense) e ainda o lateral-esquerdo Reinaldo (ex-São Paulo e Grêmio).

Sobre o jogo, que considera bastante difícil, o treinador aposta em um confronto equilibrado. “Nenhuma equipe agora está 100% preparada, mas vamos cientes de que vamos dar trabalho”, comentou.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X MIRASSOL

SANTOS – Gabriel Brazão, JP Chermont (Leo Godoy), Basso, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Lucas Braga, Guilherme e Wendel (Luca Meirelles). Técnico: Pedro Caixinha.

MIRASSOL – Alex Muralha; Daniel Borges, Alan Empereur, David Braz e Reinaldo; Roni, Neto Moura e Danielzinho; Chico Kim; Gabriel Santana e Yuri Castilho. Técnico: Eduardo Barroca.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza.

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).