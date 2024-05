Santos informa que cirurgia do goleiro João Paulo foi bem-sucedida

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/05/2024 - 16:49 Para compartilhar:

A direção do Santos informou neste domingo que foi bem-sucedida a cirurgia do goleiro João Paulo, submetido a uma operação para reconstituir o Tendão de Aquiles esquerdo, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O jogador deve ter alta do hospital na segunda-feira.

“O procedimento transcorreu tranquilamente, sem intercorrências e conforme programado. A cirurgia foi realizada pelo doutor Mauro Dinato, acompanhado pelo coordenador médico do Santos FC, doutor Rodrigo Zogaib, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo”, informou o clube da Vila Belmiro.

O Santos informou também que João Paulo deve receber alta do hospital na segunda e, na sequência, já iniciará o trabalho de recuperação no CEPRAF “nos próximos dias”. O clube, contudo, não apontou um prazo para o retorno do goleiro aos jogos. O problema que o jogador sofreu costuma exigir de seis a oito meses de afastamento dos gramados.

João Paulo sofreu a grave lesão sozinho, no primeiro tempo da derrota para o América-MG, por 2 a 1, na noite de sexta-feira, em Belo Horizonte. A contusão acabou se tornando o momento mais marcante da partida, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, porque acabou originando o primeiro gol da partida.

O lance decisivo aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo. João Paulo dominou a bola com os pés e estava prestes a dar um chutão para a frente quando sentiu a lesão e caiu no gramado, dentro da área. O atacante Renato Marques aproveitou o momento, roubou a bola e bateu para o gol vazio.

No momento seguinte, entre comemorações por parte do time mineiro, os jogadores do Santos partiram para cima da arbitragem cobrando a anulação do gol por falta de Fair Play do América-MG. No intervalo da partida, o volante Juninho admitiu que a equipe mineira cometeu um erro ao marcar o gol quando o goleiro santista estava machucado.

“Sendo sincero aqui: Erramos! Erramos! Alguns dias atrás eu falei sobre a tragédia do Rio Grande do Sul e disse que nós deveríamos nos tornar pessoas melhores. E talvez na primeira oportunidade de demonstrar isso, a gente falhou”, disse o jogador.

Com o risco de não poder voltar a contar com João Paulo ainda nesta temporada, o Santos deve ter Gabriel Brazão como goleiro titular na sequência da Série B.